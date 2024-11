Meteo: dicembre al via domani con poche piogge, ecco dove

È un fine settimana con condizioni meteorologiche di stampo invernale sulle regioni del medio Adriatico e al Sud, a causa di un nucleo di aria fredda accompagnano da un vortice di bassa di bassa pressione. Domenica l’area depressionaria tenderà a spostarsi verso la Grecia, determinando ancora un po’ di maltempo al Sud mentre un miglioramento è atteso sulle regioni centrali adriatiche. Al Nord e sulle regioni tirreniche sarà un’altra giornata stabile e soleggiata. Le temperature diurne tenderanno a risalire. La forte ventilazione settentrionale che interessa l’alto Adriatico e il Centro-Sud tenderà solo in parte ad attenuarsi, restando ancora moderata o localmente tesa.

Nella giornata di lunedì un po’ di nubi con locali deboli piogge saranno possibili solo all’estremo Sud e le temperature subiranno un ulteriore lieve rialzo. Per lunedì si conferma una tregua nelle precipitazioni e un rialzo termico.

Le previsioni meteo per domenica 1 dicembre

Cielo molto nuvoloso in Calabria e nord della Sicilia con piogge e rovesci sparsi, con quota neve sui rilievi intorno a 1400/1500 metri. Molte nubi anche su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne e appenniniche della Campania con locali deboli precipitazioni intermittenti tra Puglia, Basilicata e coste molisane. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese, con la presenza di nebbie mattutine sulla fascia centrale della Pianura Padana.

Temperature massime in rialzo in gran parte dell’Italia. Venti in parziale attenuazione su alto Adriatico e al Centro-Sud ma ancora fino a moderati o localmente tesi. Mari: per lo più poco mossi quelli del Nord Italia, mossi o molto mossi quelli centro-meridionali.

Le previsioni meteo per lunedì 2 dicembre

Giornata con molte nuvole in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale ma con sporadiche e deboli piogge in Puglia, bassa Calabria e nord-est della Sicilia. Giornata per lo più soleggiata nel resto d’Italia, salvo un po’ di nuvolosità irregolare e variabile su regioni centrali adriatiche e Campania.

Temperature minime senza grandi variazioni, massime pomeridiane in ulteriore lieve rialzo. Venti deboli, salvo residui moderati rinforzi da nord su alto Adriatico, Ionio, Tirreno centrale e Canale di Sicilia. Mari: mosso il medio-basso Adriatico, Ionio, Tirreno meridionale e Canale di Sicilia; calmi o poco mossi gli altri bacini.