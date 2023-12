Meteo, dicembre si apre con una tempesta sull'Italia: dove arriva il maltempo? Le previsioni da venerdì 1

L’ultima perturbazione di novembre, giunta giovedì sull’Italia, sta ancora attraversando il Paese e influenzerà le condizioni meteo in buona parte delle nostre regioni in questo inizio di dicembre. In particolare, venerdì 1 dicembre porterà maltempo soprattutto al Nord, mentre sabato trascinerà le sue piogge anche su gran parte del Centro e alcune zone del Sud.

Questa fase di maltempo sarà pure caratterizzata da nevicate sulle Alpi: oggi la neve arriverà per lo più a quote elevate, oltre i 1500-2000 metri, domani anche al di sotto dei 1000 metri. La perturbazione è accompagnata anche da una intensa ventilazione meridionale con venti da moderati a localmente forti, che richiamano aria più mite, facendo salire le temperature che nelle prossime ore, specie al Centro-Sud, risulteranno particolarmente miti per il periodo.

Per domenica è poi atteso un deciso miglioramento del tempo. Nel corso del fine settimana sull’Italia torneranno a scorrere correnti più fredde che causeranno un generale e sensibile abbassamento delle temperature e quindi un clima più invernale.

Le previsioni meteo per venerdì 1 dicembre

Venerdì cielo molto nuvoloso al Nord, con piogge sparse su quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia orientale e Romagna. Nuvoloso, con la possibilità di isolati piovaschi, anche sull’Alta Toscana. In prevalenza bello nel resto d’Italia, a parte alcuni innocui annuvolamenti. Temperature massime ovunque in crescita, con punte anche oltre i 25 gradi al Sud e regioni centrali adriatiche. Ventoso per venti di Libeccio; mari in generale molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 2 dicembre

Sabato al Nord al mattino piogge su gran parte delle regioni, eccetto Valle d’Aosta e Alto Piemonte, con neve oltre gli 800-1300 metri; tra pomeriggio e sera graduale miglioramento a iniziare da ovest. Al Centro e in Sardegna molte nubi con piogge sparse,specie al mattino, nel centronord dell’isola e tra le zone interne e occidentali del Centro con possibili rovesci o temporali in Toscana; migliora tra pomeriggio e sera. Al Sud e in Sicilia nuvole variabili con qualche pioggia isolata sulla Campania. Temperature in lieve aumento sulle pianure del Nord-Ovest, per lo più in calo altrove. Giornata molto ventosa con possibili raffiche burrascose e mare agitato sui mari di ponente.