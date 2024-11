Meteo: deboli piogge in vista, poi calo termico nel weekend. Le previsioni da mercoledì 27

Una nuova debole perturbazione, la numero 8 del mese, tra oggi e domani attraverserà la nostra Penisola: i suoi effetti saranno tutto sommato modesti, mentre le temperature faranno registrare valori in generale al di sopra della norma, specie al Sud e nelle Isole, dove si potrà anche superare la soglia dei 20 gradi.

L’evoluzione successiva rimane piuttosto incerta, ma risulta probabile che un’altra perturbazione (la numero 9 di novembre), di origine nord atlantica, nello scivolare verso l’Europa Orientale, tra venerdì e domenica coinvolga anche la nostra Penisola, facendovi affluire correnti relativamente più fredde. Di conseguenza l’ultima parte della settimana potrebbe essere caratterizzata da nuovo maltempo e anche da un sensibile calo termico, capace di favorire nevicate anche al di sotto di 1.000 metri.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 novembre

Nuvole ovunque, sebbene con ampie schiarite pomeridiane al Nord-Ovest e in Sardegna. Nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere debole e isolato, su Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio, con delle nevicate sulle Alpi Orientali oltre 1.500 metri.

Temperature massime in calo in Sardegna, in leggera crescita al Sud, senza grandi variazioni altrove: probabili punte fino a 20 gradi e oltre all’estremo Sud. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per giovedì 28 novembre

Cielo in generale tra il poco nuvoloso e il nuvoloso. Gli spazi soleggiati saranno più ampi e duraturi su Emilia Romagna, regioni adriatiche e ioniche, Sicilia e Sardegna. Occasionali e brevi piogge tra estremo levante ligure e Toscana e sulla Campania. Dal pomeriggio tendenza a peggioramento nelle Alpi, in serata anche sull’alto Adriatico, con alcune isolate precipitazioni, nevose verso i settori di confine. Tra la notte e il mattino foschie dense, nebbie o nubi basse sulla valle padana e nelle valli del Centro. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli.