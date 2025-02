Meteo, debole perturbazione al Centro-nord: le previsioni del weekend

Una debole perturbazione (numero 6 del mese) nel corso del fine settimana porterà una debole fase di maltempo su alcune regioni del Centro-Nord, ma nonostante ciò l’alta pressione non abbandonerà del tutto il nostro Paese e, specie al Sud, farà ancora sentire la sua presenza. Le temperature, anche grazie ai tiepidi venti meridionali richiamati dalla perturbazione, saliranno ulteriormente e si porteranno quasi dappertutto su valori leggermente oltre la norma. La prossima settimana le piovose perturbazioni atlantiche torneranno ad attraversare con maggior decisione la nostra Penisola portando a più riprese maltempo sull’Italia e favorendo il ritorno delle temperature su valori normali per il periodo; in particolare una fase di forte maltempo capace di coinvolgere gran parte del Paese è attesa tra martedì e mercoledì. Per i dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per sabato 22 febbraio



Sabato molte nuvole e deboli piogge al Nordovest e Toscana. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nordest, Umbria, Marche, Calabria Meridionale e Isole Maggiori, con piogge deboli e isolate in Sicilia; in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in calo al Nordovest, senza grandi variazioni nel resto d’Italia. Moderati venti meridionali sui mari di ponente, in particolare in Sardegna e sui mari limitrofi.

Previsioni meteo per domenica 23 febbraio

Domenica molte nubi, soprattutto al mattino, al Nord-Ovest, in Emilia, Toscana, Umbria e Lazio; nubi meno dense su Alpi orientali, Molise e Sardegna; più soleggiato al Sud. Deboli piogge in Liguria e nelle Marche; tra pomeriggio e sera maggiori schiarite sull’arco alpino centro-occidentale; nubi in aumento invece in Puglia. Temperature in generale aumento, con le massime poco oltre le media. Venti deboli o moderati meridionali sui mari di ponente, in Sardegna e Liguria.