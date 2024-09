Meteo, dall'11 settembre nuova perturbazione poi tracollo termico

L’intensa perturbazione che ha attraversato l’Italia, con forti precipitazioni, temporali e raffiche di vento, responsabili di esondazioni e danni, si sta allontanando verso est, lasciando una residua instabilità per lo più nel settore adriatico e sulle regioni meridionali. La massa d’aria più fresca alle sue spalle sta portando le temperature verso valori più in linea con la norma un po’ dappertutto dopo un lungo periodo diffusamente e costantemente sopra la media. Mercoledì, mentre al meridione la situazione tenderà a tornare stabile, una nuova perturbazione (la n.4 del mese) di origine nord atlantica, si avvicinerà alle Alpi determinando un deciso incremento dell’instabilità, segnale di un nuovo peggioramento che, tra giovedì e venerdì, interesserà anche il resto dell’Italia con forti temporali, molto vento e un brusco calo termico. Infatti, entro venerdì in molte regioni si piomberà in un clima autunnale con temperature di diversi gradi sotto la media e la probabile comparsa della neve a quote di alta montagna in alcuni settori alpini. Saranno anche giornate molto ventose con mari molto mossi o agitati. La tendenza per il fine settimana è al momento ancora affetta da una scarsa affidabilità: lo scenario più probabile vede un miglioramento, ma con temperature ancora autunnali.

Previsioni meteo per martedì 10 settembre



Tempo per lo più soleggiato al Centro-Nord, a parte una residua instabilità al mattino sul medio Adriatico e qualche isolato rovescio nel pomeriggio sui rilievi del Nord-Est. Nuvolosità più estesa nel resto del Paese, con piogge e temporali in molte aree del Sud e nel nord-est della Sicilia. Alla sera possibile sviluppo di temporali sul Veneto. Temperature massime in calo sul medio Adriatico e al meridione, in lieve rialzo nel settore tirrenico; valori prossimi alla norma. Giornata ventosa per forti venti di Maestrale nelle Isole, moderati sul medio e basso Adriatico, in Puglia e Calabria; Foehn nelle vallate alpine.

Previsioni meteo per mercoledì 11 settembre

Giornata abbastanza soleggiata al Centro-Sud, salvo la possibilità di brevi rovesci fra Lazio e Campania e fra bassa Calabria e Messinese. Al nord graduale aumento delle nuvole e dell’instabilità: al mattino locali rovesci in Veneto; nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi, Lombardia, ovest Emilia, Levante ligure e Nord-Est; in serata fenomeni in intensificazione ed estensione verso le coste dell’alto Adriatico e il Piemonte orientale. Temperature massime in calo al Nord: valori per lo più compresi fra 24 e 29 gradi. Forte Maestrale sulle Isole.