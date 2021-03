Meteo, dal 29 marzo Anticiclone Africano e punte di 25 gradi

Le condizioni meteo nei prossimi giorni saranno determinate dal rinforzo dell'Anticiclone africano: sull'Italia a partire dal 29 marzo sono attese temperature in netto aumento e sopra le medie stagionali con picchi massimi fino a 24-25°C al Nord e in Toscana.

Meteo, dal 29 marzo temperature in netto aumento

L'alta pressione di matrice nord-africana garantirà una lunga fase di tempo stabile sull'Italia con tprevalenza di tempo soleggiato. Ci sarà solo il rischio, a inizio settimana, della formazione di qualche nebbia nelle ore notturne in Val Padana e nelle valli interne del Centro. Le temperature saranno in ulteriore aumento fino a toccare ovunque valori superiori alle medie stagionali.



L’alta pressione sarà infatti accompagnata da una massa d’aria decisamente mite che favorirà temperature pomeridiane intorno ai 20 gradi ma con punte localmente vicine ai 25 gradi. La stabilità atmosferica dovrebbe proseguire fino a venerdì 2 aprile e al momento la tendenza per il weekend di Pasqua mostra ancora ampi margini di incertezza anche se l'alta pressione potrebbe subiere un cedimento con un cambio delle condizioni meteo sull'Italia.