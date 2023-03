Meteo, 29 e 30 marzo alta pressione e aria mite, ma non mancano nuvole e piogge: ecco dove

Da mercoledì 29 l'alta pressione torna gradualmente sul nostro Paese, costringendo le perturbazioni a transitare più a nord: sull’Italia si stanno infatti attivando correnti meridionali più miti e umide che determineranno un aumento delle nuvole in Liguria e sulle regioni tirreniche, mentre il settore alpino verrà lambito dalle perturbazioni in transito sull’Europa centrale.

La massa d’aria mite che si farà strada verso le nostre regioni darà luogo a un netto rialzo termico con valori anche superiori alle medie climatiche.

Dopo questa temporanea ripresa delle temperature, nel primo weekend di aprile è attesa una nuova fase di tempo ventoso e un nuovo calo termico, in particolare tra domenica 2 e l’inizio della settimana successiva.

Le previsioni meteo per mercoledì 29

Nubi sparse su Alpi, Friuli, Liguria e regioni centrali tirreniche, con deboli piogge o pioviggini dal pomeriggio su Levante Ligure e alta Toscana. Possibili nevicate nei settori alpini di confine di Lombardia e Alto Adige. Maggiori schiarite nelle altre zone, con solo il transito di velature.

Ancora un po’ di freddo al mattino; temperature massime in rialzo, tranne in Sicilia. Venti in moderato rinforzo da sud, specie sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per giovedì 30

Cielo in prevalenza nuvoloso al Nord con possibili isolate precipitazioni nel corso della giornata lungo le Alpi centro-orientali, la Liguria, l’alta pianura lombarda e il Friuli. Un po’ di nuvole sparse anche nelle regioni tirreniche e sulla Sicilia meridionale. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato con solo delle velature passeggere.

Temperature in generale rialzo con valori intorno alla media o leggermente sopra specie sulle isole maggiori. Venti fino a moderati meridionali.