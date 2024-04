Meteo, dal 27 aprile aumento delle temperature: oltre i 25 gradi

In questo fine settimana si chiuderà la parentesi di freddo tardivo che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni, grazie ad una modifica della circolazione atmosferica con le correnti che, disponendosi dai quadranti meridionali, determineranno l’afflusso di masse d’aria via via più temperate e, conseguentemente, anche un generale aumento delle temperature. Il rialzo termico sarà più evidente tra domenica l’inizio della prossima settimana, quando i valori andranno al di sopra della media stagionale, fino a punte oltre i 25°C al Centro-Sud. Tuttavia, nell’ambito di questo flusso più mite, ma anche più umido, si muoveranno anche dei sistemi nuvolosi, in particolare la perturbazione n.9 in movimento sull’Europa occidentale, che si limiterà a lambire l’Italia fra sabato e domenica, con effetti soprattutto al Nord-Ovest e più marginalmente al Nord-Est e al Centro nella giornata odierna. All’inizio della prossima settimana si profila un generale, ma solo temporaneo miglioramento, con la prospettiva del probabile ritorno delle piogge fra l’ultimo giorno di aprile e l’inizio di maggio.

Le previsioni meteo per sabato 27 aprile

Tempo in prevalenza soleggiato su Abruzzo, Molise, basso Lazio, Sud e isole maggiori, salvo della modesta nuvolosità passeggera e addensamenti pomeridiani sui monti. Cielo nuvoloso nelle restanti regioni, con alcune piogge o rovesci nel corso della giornata al Nord-Ovest, in Toscana, Emilia Romagna e alto Adriatico. Nel pomeriggio qualche precipitazione anche sui rilievi del Nord-Est. Quota neve in rialzo fin verso i 1700 metri sulle Alpi. A fine giornata fenomeni in intensificazione su Val d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente. Temperature in aumento, più evidente al Centro-Sud, con punte fino a 23-24 gradi nelle Isole. Ventoso per Scirocco su Tirreno occidentale, Sardegna e Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 28 aprile

Giornata soleggiata al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Ancora nuvoloso nel resto del Nord, specie in Piemonte, Val d’Aosta e settori nord e ovest della Lombardia, dove saranno possibili ancora delle piogge sparse e nevicate oltre 2000 metri sui rilievi alpini. Tendenza a un’attenuazione delle precipitazioni fra pomeriggio e sera. Temperature in ulteriore generale rialzo, con punte fino a 25-26 gradi al Centro-Sud, 22-23 gradi al Nord-Est, ancora sotto i 20 gradi al Nord-Ovest. Un po’ ventilato per venti da est o sud-est.