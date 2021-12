Meteo, dal 22 dicembre progressivo peggioramento. Natale con la pioggia

Da mercoledì 22 dicembre inizierà un nuovo cambiamento della situazione meteo, con il progressivo consolidarsi di un mite e umido flusso atlantico: nei prossimi giorni assisteremo quindi a un graduale rialzo termico e a un progressivo peggioramento del tempo, con le piogge che tra venerdì 24, Natale e Santo Stefano torneranno a bagnare gran parte delle nostre regioni. Saranno quindi feste di Natale in generale miti e piovose, con la neve confinata sulle Alpi.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 22 dicembre

Mercoledì tempo in prevalenza bello sulle Alpi. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancherà qualche sprazzo di sole: piogge isolate bagneranno su Marche, Umbria, Toscana e Calabria, con deboli nevicate sull’Appennino Umbro-Marchigiano oltre i 1000 metri. Temperature massime senza grandi variazioni.

Previsioni meteo per giovedì 23 dicembre

Giornata segnata da un aumento delle nuvole e dall'arrivo delle prime deboli piogge. In particolare, durante l'antivigilia di Natale la nuvolosità sarà in aumento soprattutto in Pianura Padana, in Liguria, sul versante tirrenico del Centro-Sud e in Sicilia. Deboli piogge potranno interessare parte dei settori tirrenici del Centro, la Liguria di Levante e, al mattino, alcune zone della Sicilia.

Le temperature caleranno lievemente in Val Padana e sull'alta Toscana, risultando invece in crescita nel resto del settore peninsulare. I venti saranno per lo più deboli e i mari poco mossi.