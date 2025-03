Meteo, dal 20 marzo temperature in aumento poi nuove piogge

Giovedì prevarrà ancora l’influsso di un intenso campo di alta pressione sull’Italia con condizioni di tempo prevalentemente stabile.

Avremo un cielo sereno sulla maggior parte delle regioni, con nuvolosità significativa solo sulla Sardegna tirrenica, su alto Lazio, Toscana e Umbria. Da segnalare anche un aumento della nuvolosità sulla Liguria nel corso della giornata.

Temperature in aumento su tutte le regioni. Venti tesi di Scirocco sulla Sardegna, mari circostanti e Canale di Sicilia.

Tendenza meteo: dal weekend nuove perturbazioni



Venerdì si intensificherà ulteriormente lo Scirocco sui bacini di Ponente della Penisola (particolarmente inteso sulla Sardegna) aria piuttosto calda affluirà in particolare sulla Sardegna. Le temperature continueranno ad aumentare in tutto il Paese.

Tempo ancora nel complesso stabile con molte nubi sulla Sardegna tirrenica e una tendenza all’aumento della nuvolosità al Nord, ina particolare al Nordovest.

Non si esclude qualche debole pioggia sulla Liguria centrale. La sera probabile peggioramento sulle Alpi occidentali, sul Ponente ligure e in Sardegna per l’avvicinamento id una perturbazione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, durante il fine settimana l’Italia, in particolare le regioni centro-settentrionali, verrà a trovarsi nuovamente sulla traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Una prima veloce perturbazione dovrebbe transitare nella giornata di sabato, una seconda più intesa durante la domenica.