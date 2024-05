Meteo, dal 20 maggio nuova fase di maltempo: rischio nubifragi

L’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da un tempo piovoso al Centro-Nord per l’arrivo dell’ennesima perturbazione (la n. 9), sospinta sul nostro paese da un persistente vortice ciclonico posizionato sulla Francia occidentale; tra lunedì pomeriggio e martedì mattina saranno nuovamente possibili forti piogge e intensi temporali. Da martedì calo termico al Sud e in Sicilia con temperature che torneranno su valori più in linea con il periodo. Nei giorni successivi, l’attuale tendenza indica la persistenza di un tempo spesso piovoso e perturbato sulle regioni centro-settentrionali mentre la situazione sembrerebbe restare più stabile al Sud.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 20 maggio

Tempo generalmente soleggiato al Sud e in Sicilia. Nuvoloso o molto nuvoloso al Centro-Nord e in Sardegna con tempo in peggioramento nel corso della giornata: le piogge si intensificheranno gradualmente, soprattutto tra pomeriggio e sera, a partire da Sardegna, Centro Italia e Nord-Ovest, successivamente in serata anche al Nord-Est. Attenzione, localmente saranno possibili forti piogge e intensi temporali. Temperature in lieve calo al Nord e in Sardegna, in crescita nel resto del Centro-Sud con valori anche oltre i 30 gradi su regioni meridionali e Sicilia. Venti in prevalenza deboli, eccetto qualche moderato rinforzo da sud nelle regioni meridionali e da nordovest sul mare di Sardegna. Mari: mossi i mari intorno alle Isole maggiori e su buona parte del mar Tirreno.

Le previsioni meteo per martedì 21 maggio

Giornata inizialmente molto nuvolosa con forte e diffuso maltempo su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Lazio, alta Campania dove sono attese piogge anche intense con rischio di temporali e nubifragi; non escluse situazioni di criticità. Nel pomeriggio tende a migliorare in Sardegna e lungo le coste del medio Tirreno, poi in serata anche al Nord-Ovest e in Emilia Romagna; il maltempo sarà più insistente nel Triveneto. Al Sud qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Calabria tirrenica; tempo più stabile e soleggiato altrove. Temperature in calo quasi ovunque, eccetto sul medio-basso adriatico. Venti da moderati a localmente forti tendenti a disporsi da ovest. Mari mossi, fino a molto mossi o agitati quelli di ponente.