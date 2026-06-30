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Meteo: dal 1° luglio caldo estremo in attenuazione e rischio nubifragi e grandine

Le previsioni meteo per domani, primo giorno di luglio, indicano una graduale attenuazione dell'eccezionale ondata di calore con maltempo.
Previsione30 Giugno 2026 - ore 13:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione30 Giugno 2026 - ore 13:06 - Redatto da Redazione Meteo.it

Si conferma la svolta in corrispondenza del cambio del mese con la graduale interruzione di questa eccezionale ondata di caldo che ha colpito l’Italia e gran parte del continente europeo. Nella giornata di mercoledì 1 luglio una perturbazione (la n.1 del mese) in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà il Nord Italia per poi proseguire, tra giovedì 2 e venerdì 3 verso il Centro-Sud, determinando al suo passaggio una pericolosa fase temporalesca.

Infatti, l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo con quella molto calda e ricca di umidità presente nei bassi strati, determinerà un alto rischio di fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature scenderanno su valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 luglio 

Al mattino primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, a parte qualche pioggia nell’alta Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali: nubi e temporali diffusi, anche di forte intensità con possibili locali nubifragi, grandinate e raffiche molto forti.

Temporali sparsi anche nelle zone interne del Centro e del Sud, soprattutto in Appennino e aree limitrofe; temporali isolati nei monti di Sicilia e Sardegna. In serata rovesci e temporali forti insistono in Triveneto, Emilia, alta Toscana e tra Marche e Abruzzo; tendenza ad ampi rasserenamenti al Nord-Ovest. Di notte i temporali si spingono anche in Romagna, Umbria e Toscana.

Temperature massime in calo al Nord e in parte del Sud, con diminuzioni più marcate nelle aree temporalesche. Dopo il passaggio del fronte temporalesco si attiveranno dei venti settentrionali moderati e più asciutti. In giornata Maestrale anche moderato in Sardegna e nel canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 2 luglio

Al mattino sereno al Nord-Ovest e in Alto Adige; rovesci e temporali in Emilia Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche; qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del Centro-Sud e la Sardegna, con fenomeni anche intensi e possibile grandine, nubifragi e forti raffiche; ampi rasserenamenti al Nord.

Temperature minime in generale calo tranne al Sud; massime in diminuzione, tranne al Nord-Ovest e in Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, forte Maestrale in Sardegna.

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Ultimo aggiornamento Martedì 30 Giugno ore 15:15

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