Meteo, dal 18 giugno prima ondata di caldo africano: ecco quanto durerà

Ondata di caldo intenso in arrivo: dopo un mese e mezzo di instabilità, si rinforza infatti l’Anticiclone nord-africano a partire da domenica 18 giugno con un’impennata delle temperature e punte anche intorno ai 35 gradi e probabilmente oltre. Questa ondata di caldo africano non dovrebbe però essere di lunga durata: già nell’ultima parte della prossima settimana l’Anticiclone dovrebbe indebolirsi a partire dal Nord lasciando spazio a correnti più fresche. Durerà dunque dai 3 ai 5 giorni: sarà più breve al Nord e un po' più lunga al Centro-sud.

Tendenza meteo: dal 18 giugno ondata di caldo africano

Lunedì 19 giugno l’aria calda inizierà a invadere la Sardegna poi martedì interesserà anche il resto dell’Italia con valori in netto rialzo e punte di 35 gradi in Val Padana e forse anche oltre nelle zone interne del Centro-sud. In aumento anche i tassi di umidità e il senso di afa nei centri urbani. Il caldo si farà sentire anche di notte con temperature minime oltre i 20 gradi.

Dopo una settimana molto calda, da venerdì l’alta pressione inizierà a cedere al Nord con caldo in attenuazione, mentre per il Centro-sud bisognerà aspettare tra sabato e domenica. Entro domenica 25 giugno, infatti, dovrebbe arrivare aria più fresca con venti settentrionali in rinforzo.