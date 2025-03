Meteo: da venerdì 21 marzo tempo in peggioramento. Ecco dove

Dopo una breve fase di freddo e di tempo stabile e soleggiato, nei prossimi giorni la situazione è destinata nuovamente a peggiorare. L’alta pressione è infatti destinata a indebolirsi e a lasciar spazio ad un flusso umido e perturbato meridionale. Già nel corso della giornata di venerdì 21 vedremo gradualmente aumentare la nuvolosità al Nord e su parte del Centro per l’avvicinarsi di una prima perturbazione (la n.10 del mese) che porterà le prime precipitazioni nell’estremo Nord-Ovest. Le piogge si estenderanno tra la notte e la giornata di sabato 22 a gran parte del Centro-Nord mentre al Sud la situazione sarà tranquilla e con temperature in aumento per il rinforzo di moderati venti di Scirocco.

Questa prima perturbazione sarà seguita a breve distanza da un altro impulso perturbato (perturbazione n. 11 di marzo) che attraverserà l’Italia tra sabato notte e lunedì 24. Anche la prossima settimana sarà spesso perturbata e piovosa per l’assenza dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per venerdì 21 marzo

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Sud, in Sicilia e lungo le coste del medio Adriatico. Nubi in aumento nel resto del Paese, più compatte all’estremo Nord-Ovest dove saranno possibili deboli piogge a cominciare dalla Liguria, ma in estensione tra il tardo pomeriggio e la sera al Piemonte e alla Valle d’Aosta. Quota neve intorno ai 1400-1600 metri. Nubi in aumento in Sardegna e regioni centrali, specie in Toscana, con qualche piovasco in serata sulla Sardegna.

Temperature in generale aumento, eccetto le massime al Nord. Clima mite in Sardegna dove si toccheranno picchi oltre i 20 gradi; valori per lo più intorno alla media nel resto d’Italia. Scirocco in ulteriore rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per sabato 22 marzo

Giornata molto nuvolosa al Centro-Nord con piogge sparse in tutte le regioni, localmente anche moderate; non esclusi locali temporali o intensi rovesci lungo le coste della Toscana. Sulle Alpi nevicate sparse oltre i 1400-1600 metri. Al Sud e nelle Isole maggiori maggiore variabilità ma con nubi in aumento nel pomeriggio quando saranno possibili locali piogge sul Centro-Nord della Puglia.

Venti moderati o localmente forti di Scirocco su tutti i mari che risulteranno mossi o molto mossi. Temperature in ulteriore crescita all’estremo Sud e in Sicilia con punte oltre i 25 gradi in Sicilia; stazionarie o in calo al Centro-Nord.