Meteo: da Santo Stefano tempo più stabile e soleggiato. La tendenza fino al weekend

Giovedì 26 dicembre (Santo Stefano) la pressione sull’Italia sarà in aumento e l’afflusso di aria fredda da nordest continuerà ad indebolirsi. Il tempo sarà soleggiato in Sardegna e su buona parte del Centro Nord. In Sicilia e al Sud nuvolosità variabile, al mattino associata a qualche pioggia isolata sul nord della Sicilia e neve sulla Sila sopra 1400 m circa. Giornata ancora un po’ ventosa per correnti da nordest sul mare Adriatico, sulle regioni centro meridionali e in Sardegna. Temperature in rialzo soprattutto al Sud e, in quota, sulla regione alpina, dove risulteranno superiori alla norma.

Venerdì 27 il tempo migliorerà anche sulle regioni meridionali, al netto di qualche annuvolamento residuo, e in tutto il Paese prevarrà di nuovo la stabilità atmosferica. Venti moderati di Maestrale in Puglia e lungo il mare Adriatico centrale, generalmente deboli altrove. Temperature nella norma al Sud, clima relativamente mite al Nord, in particolare sulle aree alpine, con zero termico in risalita a quote prossime ai 3000 m sulle Alpi occidentali.

Nel fine settimana insiste l'alta pressione: la tendenza meteo

Il quadro delineato, anche sulla base degli ultimi aggiornamenti, sembra destinato a subire pochi cambiamenti anche nell’ultima parte della settimana: una situazione che vede l’alta pressione dominare nettamente sul Cento Nord e sul Mediterraneo occidentale, mentre per la Sicilia e l’estremo Sud sabato 28 potrebbe ripresentarsi di nuovo un po’ di variabilità.