Meteo: da oggi, 15 gennaio, svolta invernale in arrivo! Maltempo, freddo e neve

Dopo settimane di pesanti anomalie in Italia e in Europa, si sta avviando in queste ore un radicale cambio della circolazione atmosferica a livello continentale, in favore di una dinamica meteorologica di stampo decisamente più invernale. Ad aprire questa nuova fase sarà la perturbazione n.5 del mese ormai alle porte del Nord Italia la quale, nelle prossime 24 ore, darà luogo ad un peggioramento del tempo, più evidente alla fine di questa giornata (domenica 15 gennaio) al Nordest e sul medio-alto Tirreno. Un’altra veloce perturbazione (la n.6) transiterà lunedì 16 in giornata, una terza e più intensa (la n.7) investirà il Paese tra martedì 17 e le prime ore di mercoledì 18, con precipitazioni localmente molto abbondanti, venti di burrasca e mari fino a molto agitati.

Durante questa fase il clima resterà mite al Sud, sulla Sicilia e su parte del Centro, con temperature spesso sopra la media. Il Nord, invece, sperimenterà un primo raffreddamento, con il rischio di neve fino in pianura nella giornata di martedì. Successivamente, tra mercoledì e giovedì 19, si conferma l’irruzione di aria artica nel cuore del mar Mediterraneo, con un calo delle temperature su tutto il nostro Paese. L’evoluzione appena descritta resta ancora molto incerta, specie sul fronte neve: per i dettagli, dunque, attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per domenica 15 gennaio

Cielo da nuvoloso a coperto sin dal mattino al Nord, regioni tirreniche fino alla Campania e sulla Sardegna; schiarite a tratti ancora ampie nel resto del Sud e in Sicilia. Isolate piogge, specialmente dal pomeriggio, per lo più tra Levante ligure, alta Toscana, Lombardia orientale, Emilia occidentale, Venezia Giulia, Lazio; nevicate oltre 1000-1400 metri lungo le Alpi centro-occidentali.

In serata precipitazioni in estensione a tutto il Nord-Est, Lombardia orientale e meridionale, Toscana e, isolatamente, verso Lazio, Umbria e Campania. Quota neve in calo sotto i 1000 m sulle Alpi orientali. Temperature massime in leggera flessione al Nord, in rialzo al Centro-Sud e Isole. Venti di Libeccio in rinforzo al Centro e sui mari di ponente, che saranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 16 gennaio

Su tutte le regioni cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con schiarite solo temporanee. Il tempo sarà instabile e localmente anche perturbato, con precipitazioni più probabili su Alpi, Lombardia orientale, regioni di Nordest e tirreniche, Umbria e Sicilia. Quota neve in calo al Nord fin verso 500-700 m, oltre 900-1400 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

Temperature massime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia. Venti da moderati a forti al Centro-Sud, con raffiche di burrasca: meridionali su basso Adriatico e Ionio, occidentali altrove. Mari: quasi tutti molto mossi o agitati, fino a molto agitato il mare diSardegna.