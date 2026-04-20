Meteo: da metà settimana di nuovo alta pressione! 25 aprile con sole e caldo

Nella seconda parte della settimana la circolazione atmosferica sull’Europa sarà caratterizzata dal consolidamento di un vasto anticiclone esteso a tutte le latitudini dall’Islanda fino al Nord Africa, passando attraverso il Mediterraneo centro-occidentale, cha farà da blocco nei confronti delle perturbazioni atlantiche.

Molto più ad est, sulla Russia, sarà invece attiva una circolazione di bassa pressione. A causa di questa configurazione barica, aria fredda affluirà tra la Scandinavia e l’est europeo mentre in Italia il tempo tornerà ad essere stabile e soleggiato.

Le temperature faranno registrare valori ben oltre la norma, anche di 5-6 gradi al Centro-Nord, salvo una temporanea flessione tra mercoledì 22 e giovedì 23 per una massa d’aria più fredda che scivolerà lungo i Balcani e che lambirà anche il nostro paese.

Verso un weekend del 25 aprile soleggiato e molto caldo: la tendenza meteo

Giovedì tempo generalmente soleggiato sull’Italia con soltanto una residua variabilità e instabilità tra la Calabria meridionale e la Sicilia dove avremo ancora degli annuvolamenti sparsi a carattere irregolare, associati da metà giornata agli ultimi e isolati rovesci o temporali. Giornata ancora un po’ ventosa per venti da nord sul medio Adriatico, al Sud e intorno alle nostre due Isole maggiori. Mari ancora mossi quelli del Centro-Sud, poco mossi l’Adriatico settentrionale e il Mar Ligure.

Temperature massime del pomeriggio in calo sulle regioni meridionali e la Sardegna, in lieve rialzo al Centro-Nord; valori nella norma o solo leggermente sotto sulle regioni centrali adriatiche e in quelle meridionali, esclusa la Sicilia. Venerdì 24, e probabilmente per tutto il fine settimana, tempo bello e soleggiato e caldo per il periodo in tutta Italia.