Meteo, da martedì 30 agosto tornano temporali localmente forti: le zone a rischio

Lunedì 29 tenderà a smorzarsi parzialmente l’instabilità grazie a un generale rialzo della pressione favorito dalla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Tuttavia già per martedì 30 è attesa una perturbazione (la numero 7 del mese) che riporterà piogge diffuse al Nord. La parte centrale della settimana, tra mercoledì 31 e venerdì 2, sarà poi dominata dall’instabilità, con numerosi temporali pomeridiani da Nord a Sud in gran parte d’Italia; temporali che localmente potrebbero risultare anche intensi, accompagnati da grandine e nubifragi.

Nei prossimi giorni le temperature rimarranno in generale vicine ai valori medi stagionali, per cui si farà sentire un po’ di caldo, ma senza eccessi; nell’ultima parte della settimana invece le temperature saliranno e il caldo tornerà a farsi piuttosto intenso, specie all’estremo Sud e Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per lunedì 29

Prevalenza di tempo soleggiato al Nordovest, lungo le coste tirreniche e nelle Isole Maggiori. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: nel corso del girono isolati rovesci e temporali su Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro-Sud, coste dell’Alto Adriatico e Puglia.

Temperature massime nella norma o di poco al di sopra, quasi dappertutto comprese fra 27 e 33 gradi

Le previsioni meteo per martedì 30

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con temporali sparsi nel pomeriggio su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e, in serata anche su Veneto, Trentino ed Emilia. Un po’ di nuvole e qualche temporale anche in Toscana e nord delle Marche; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, fatta eccezione per brevi e isolati acquazzoni pomeridiani sull’Appennino.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita invece in Emilia, regioni centrali adriatiche e Sud.