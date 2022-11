Meteo, da lunedì 7 sole e clima mite, ma a metà settimana torna la pioggia: ecco dove

L'allontanamento dell'intensa perturbazione che ha interessato l'Italia tra venerdì 4 e il weekend del 5 e 6 novembre, favorirà da lunedì 7 un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno del sole e di un clima più mite.

L’inizio della settimana prossima vedrà di nuovo una fase stabile in forma diffusa e per lo più soleggiata specie nella giornata di lunedì 7 quando avremo pochi locali annuvolamenti all'estremo Sud, in Sicilia e nell’ovest della Sardegna. Le temperature saranno in rialzo e su valori sopra le medie stagionali, con massime piuttosto miti e comprese tra i 15-18 gradi al Nord, 17-20 al Centro e tra 20 e 23 gradi al Sud e nelle Isole. Anche i venti saranno in indebolimento con residui rinforzi da nord-nordovest sull’Adriatico e sullo Ionio.

Meteo, entro metà settimana torna la pioggia: ecco dove

Anche martedì 8 prevarrà tempo stabile e soleggiato in gran parte dell'Italia con probabile aumento delle nuvole al Nord-Ovest e in Toscana, che mercoledì 9 si estenderanno a tutto il Nord con qualche pioggia inizialmente su Liguria e Alpi occidentali, ma che entro sera potrebbero estendersi a tutto l'arco alpino e alle regioni di Nord-Ovest. Questa perturbazione, secondo l'attuale tendenza, nella giornata di giovedì 10 scivolerà verso il Centro portando condizioni di instabilità.