Meteo, da lunedì 28 giugno nuova avanzata di aria rovente

A partire da lunedì 28 giugno avremo una nuova avanzata di aria rovente. La situazione vedrà protagonista l’anticiclone africano con il suo carico di aria estremamente calda che tornerà a risalire verso le nostre regioni, interessando con più efficacia quelle centro-meridionali dove il caldo si farà di nuovo molto intenso con temperature che potranno tornare a toccare picchi intorno ai 40 gradi, in particolare al Sud e in Sicilia. Sono attese punte di 35-36 gradi al Centro e sulla Sardegna, marginalmente anche al Nord-Est: i valori rimarranno ancora una volta più contenuti al Nord-Ovest dove però si farà sentire l’afa.

Per quanto riguarda le condizioni del tempo, non sono previste grosse variazioni rispetto a queste giornate; insisterà un po’ di instabilità a ridosso delle Alpi dove sarà possibile lo sviluppo di rovesci e temporali soprattutto nelle ore centrali della giornata, con locali sconfinamenti verso le vicine pianure del Nord-Ovest. Nel resto del Paese prevarrà il sole anche se sarà ancora possibile il transito di un po’ di nuvolosità alle medie-alte quote.

Questa situazione probabilmente si protrarrà fino a giovedì o venerdì, successivamente verso il primo fine settimana di luglio sembra probabile il definitivo allontanamento della massa di aria calda con un conseguente ridimensionamento delle temperature da nord a sud.