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Meteo, da martedì 28 aprile l'alta pressione inizierà a cedere

Ci attende una settimana di vistosi sbalzi termici: dal caldo anomalo al freddo insolito atteso tra giovedì 30 e sabato 2 maggio. Perturbazioni in arrivo
Previsione26 Aprile 2026 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Aprile 2026 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it

Ci attende un’altra settimana di vistosi sbalzi termici sull’Italia: dal caldo anomalo che ci accompagnerà fino a mercoledì 29 aprile, al freddo insolito atteso tra giovedì 30 e sabato 2 maggio, per riprendere con il caldo da inizio estate tra domenica e la prima settimana di maggio. L’alta pressione, inizialmente ancora ben salda sul Mediterraneo centrale e sulla regione alpina, tenderà ad indebolirsi temporaneamente a partire da martedì 28 aprile e dalle regioni settentrionali, raggiunte da una perturbazione atlantica (la n. 4), l’ultima di aprile, un mese molto avaro in termini di passaggi perturbati e di fatto quindi anche molto poco piovoso. Questa perturbazione scivolerà molto lentamente lungo la Penisola: tra mercoledì 29 notte e giovedì 30 attraverserà il mare Adriatico, entro venerdì 1° maggio sera anche lo Ionio, ma con effetti ancora molto incerti in termini di precipitazioni e in un contesto di tempo tra il variabile e l’instabile.

Alle spalle del fronte si attiverà una intensa ventilazione di Grecale/Tramontana che investirà prima l’alto Adriatico e poi il Centro-Sud, apportando un calo sensibile delle temperature: tra mercoledì 29 e venerdì 1° maggio il salto sarà notevole, anche di 10-12 gradi nelle regioni orientali, le più esposte a questo tardivo raffreddamento.


Previsioni meteo per lunedì 27 aprile

Condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Si segnala il passaggio di velature al Centro-Sud e temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio, associati a brevi rovesci o temporali occasionali, più probabili su Alpi occidentali e dorsale appenninica. Sulla Liguria centro-occidentale iniziale persistenza di strati nuvolosi bassi, in diradamento da metà giornata.

Temperature massime pressoché invariate, al più in ulteriore lieve aumento al Sud e sulle Isole: valori sempre ben al di sopra delle medie stagionali, con punte diffusamente fino a 26-27 gradi. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 28 aprile

In Emilia Romagna e sulle regioni del Centro-Sud prevalenza di tempo soleggiato, salvo temporanei addensamenti cumuliformi attorno ai rilievi durante il pomeriggio, associati ad occasionali brevi rovesci o temporali attorno all’Appennino centro-meridionale. Nel resto del Nord nuvolosità in aumento sin dalle prime ore del giorno: tempo instabile con alcune precipitazioni, anche temporalesche, più probabili nel settore alpino, su Valle d’Aosta, Piemonte, nord e ovest della Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli.

Temperature massime senza apprezzabili variazioni, al più in leggera flessione nelle aree del Nord interessate dai fenomeni. Valori generalmente compresi tra 21 e 26 gradi, con punte superiori nelle aree interne peninsulari e sulle Isole maggiori. Venti di Scirocco in moderato rinforzo intorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 26 Aprile ore 21:12

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