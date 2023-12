Meteo: a inizio settimana alta pressione e caldo anomalo sulle Alpi! Natale con clima mite?

L’inizio della prossima settimana si conferma all’insegna di un solido anticiclone associato anche a una massa d’aria decisamente mite per la stagione con le anomalie più marcate al Centronord, specie in aree collinari e montuose con lo zero termico che martedì 19 nel settore alpino toccherà quote prossime ai 3500 metri.

Martedì sarà una giornata, oltre che mite per il periodo, anche diffusamente soleggiata con pochi annuvolamenti innocui in transito in Sicilia e sulla Sardegna meridionale; tra la notte e il primo mattino possibili nebbie sulla pianura veneta. Le temperature massime saranno per lo più comprese tra 10 e punte di 16-17 gradi. I venti saranno deboli ad eccezione di un moderato Scirocco nel Canale di Sicilia. Seguirà, nei giorni successivi, un parziale indebolimento dell’alta pressione insieme a un ridimensionamento del quadro termico con le temperature che tenderanno a calare anche se si manterranno probabilmente sopra le medie stagionali.

Mercoledì 20, l’area depressionaria temporaneamente allontanatasi verso il Nord Africa, risalirà di nuovo verso le nostre regioni meridionali con piogge e rovesci sparsi attesi tra Sicilia, Calabria, est della Basilicata e Puglia meridionale. In Val Padana le nebbie a inizio giornata diverranno di nuovo più diffuse. In giornata poi un po’ di nuvole in discesa dall’Europa centrale coinvolgeranno il Nord, verso sera il Centro e la Sardegna. Temperature per lo più in diminuzione con cali di 2-5 gradi al Centronord. A fine giornata Maestrale in intensificazione su Sardegna e Canale di Sicilia.

Giovedì 21 la depressione in prossimità del Sud si allontana verso la Grecia e la circolazione sull’Italia vede da nord a sud un flusso nord-occidentale che scorre lungo il margine orientale dell’alta pressione, che nel frattempo è arretrata verso ovest tra Francia, penisola iberica e il vicino Atlantico. Lo scorrimento di un sistema nuvoloso lungo la penisola potrà determinare qualche pioggia isolata su medio e basso Adriatico, Calabria e Isole. Al Nord saranno possibili delle deboli nevicate nelle creste alpine di confine tra la Valle d’Aosta e l’Alto Adige mentre altrove la protezione dell’arco alpino favorirà un tempo asciutto. Le nebbie in Val Padana dovrebbero essere meno diffuse e non ripresentarsi nella notta successiva. Venti di Maestrale anche forti in prossimità delle Isole.

Stando alle ultime proiezioni, la tendenza per l’ultima parte della settimana e per le festività natalizie vedrebbe l’alta pressione divenire di nuovo più efficace con una stabilità più diffusa, tempo sostanzialmente asciutto, anche se non ovunque soleggiato, e clima non freddo con temperature che si mantengono sopra le medie stagionali. Per conferme e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.