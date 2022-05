Meteo, da giovedì 5 maggio piogge e temporali in molte regioni

La settimana prosegue all’insegna dell’instabilità in gran parte dell’Italia, con piogge e temporali che si faranno più diffusi in molte regioni, per il transito al Nord di una perturbazione dalla Francia (la nr. 2 del mese) e per l’azione concomitante di un intenso vortice ciclonico proveniente dal Nord Africa (perturbazione nr. 3 di maggio).

Questo vortice investirà tra giovedì e venerdì il Centro-Sud e le Isole, ma potrebbe condizionare il tempo anche nel fine settimana. Ad oggi infatti la tendenza per il weekend, sebbene ancora affetta da un margine di incertezza, indica la probabile persistenza di condizioni instabili soprattutto al Nord, nelle regioni centrali tirreniche, al Sud e nelle Isole, con il rischio sabato di precipitazioni di forte intensità all’estremo Sud. Le regioni adriatiche invece saranno probabilmente quelle meno interessate da nubi e rovesci.

Le temperature si manterranno su valori primaverili e tipici di questo periodo, ma con picchi giovedì anche oltre i 25 gradi in Sicilia per effetto dei venti di Scirocco. Da sabato probabile calo termico al Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 5 maggio

Tempo in peggioramento con nubi e rovesci fin dal mattino in Piemonte, Valle d’Aosta e in Sardegna; nuvole in aumento anche nel resto del Nord-Ovest, sulle Alpi e tra Toscana e Lazio. Ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio piogge e isolati temporali in estensione al resto del Nord, tranne le coste adriatiche, e alle zone interne e tirreniche del Centro. Verso sera piogge in arrivo anche lungo il medio versante Adriatico e in forma isolata al Sud e in Sicilia.

Temperature in calo al Nord-Ovest e in Sardegna, in rialzo al Sud e in Sicilia con possibili picchi oltre i 25 gradi nell’Isola.

Ventoso per forti venti orientali in Sardegna e di Scirocco in Sicilia; molto mossi i mari intorno alle Isole, fino ad agitati i Canali delle Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 6 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge sparse fin dal mattino al Nord, in gran parte del Centro e, più isolate, al Sud; temporali in Sardegna e Sicilia. Nel pomeriggio parziali e temporanee schiarite nelle regioni meridionali; temporali su Isole e regioni centrali tirreniche, piogge sparse nel resto del Centro-Nord.

Ventoso al Centro-Sud e Isole; forte Scirocco in particolare al Sud. Mari molto mossi o agitati.