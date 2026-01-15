Meteo: da domani (venerdì 16) tempo in peggioramento. Le previsioni

Una perturbazione proveniente dal Nord Africa (la perturbazione numero 6 di gennaio) tra domani (venerdì 16 gennaio) e sabato 17 porterà maltempo soprattutto al Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori, ma nonostante ciò le temperature rimarranno diffusamente al di sopra della norma, grazie a tiepidi venti meridionali che insisteranno su gran parte del Paese.

Un’altra perturbazione (la numero 7 di gennaio), di origine atlantica, coinvolgerà il nostro Paese tra domenica 18 e lunedì 19 con nuovo maltempo soprattutto al Nordovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Nonostante le nuvole e le piogge, le temperature rimarranno in generale al di sopra della norma fino a sabato, per poi calare gradualmente nei giorni successivi, tornando così in generale nella norma agli inizi della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 16 gennaio

Al mattino bel tempo in Abruzzo, Molise e Sud Peninsulare; nuvole sul resto del Paese con piogge sparse su Levante Ligure, Toscana e Sardegna. Nel pomeriggio qualche nuvola in più anche al Sud: piogge sparse al Nordovest, Alta Toscana, Sicilia Meridionale e Sardegna; neve sulle zone alpine al di sopra di 1000-1200 metri. In serata piogge anche su resto della Sicilia e Calabria Meridionale. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita, diffusamente al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per sabato 17 gennaio

Prevalenza di tempo bello nelle regioni centrali tirreniche. Molte nuvole altrove: deboli piogge al Nordovest, Appennino Settentrionale, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; neve sulle zone alpine oltre 1000-1200 metri. Temperature con poche variazioni e sempre al di sopra delle medie stagionali in gran parte d’Italia.