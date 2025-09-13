FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, clima variabile in Italia: caldo e schiarite per la nuova ...

Meteo, clima variabile in Italia: caldo e schiarite per la nuova settimana. Le previsioni

Dopo il passaggio della perturbazione n.4 del mese, l'inizio della prossima settimana è segnata dall'altra pressione da Nord a Sud.
Clima13 Settembre 2025 - ore 17:34 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Settembre 2025 - ore 17:34 - Redatto da Meteo.it

Piogge e temporali nelle regioni del Nord Italia per via della perturbazione n.4 di settembre, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi complice l'allontanamento da domani verso i Balcani. L'inizio della settimana è nel segno dell'alta pressione con un rialzo generale delle temperature da Nord a Sud. Le previsioni meteo.  

Meteo, le previsioni di domenica 13 e lunedì 14 settembre 2025

Clima instabile e variabile in Italia, in particolare nelle regioni del Nord, colpite dal passaggio della perturbazione n.4 di settembre. Ultime piogge nelle regioni settentrionali: da domenica 14 settembre l’intensa perturbazione si allontanerà verso i Balcani e l’Europa orientale favorendo così un miglioramento e un rialzo termico lungo tutto lo stivale. La settimana inizia con il rialzo dell'alta pressione e un clima caldo e soleggiato con temperature in aumento da Nord a Sud. Soltanto nella giornata di martedì 16 settembre si potrebbe registrare una certa instabilità con il rischio di isolati temporali per il passaggio della perturbazione atlantica n.5 a Nord-Est. A parte questa breve parentesi, le giornate della prossima settimana saranno caratterizzate dal bel tempo con sole e temperature in crescita e un clima di stampo estivo con picchi di anche 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 14 settembre 2025: nubi nelle prime ore del mattino a Nord-Est, regioni centrali, Campania e Sardegna con il rischio di temporali in Alto Adige, Alpi venete, Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale e nord delle Marche. Schiarite nel resto del Paese, anche se dal pomeriggio non si esclude una certa instabilità lungo le Alpi orientali con il rischio di piogge e temporali nelle Marche, Lazio e Abruzzo. Bel tempo e sole nelle regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, estremo Sud e Isole. Le temperature massime crescono al Nord con valori che sfiorano i 25-27 °C, mentre al Sud e Isole il clima si farà ancora più caldo con picchi di 30°. Anche lunedì 15 settembre 2025 bel tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Stabili le temperature, mentre si registrerà un lieve aumento sulle regioni tirreniche con valori intorno ai 30°.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia: che tempo farà?

La prossima settimana si preannuncia nel segno dell'alta pressione di matrice subtropicale sul Mediterraneo e l’Europa meridionale con il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo. In arrivo una lunga fase di tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud con una crescita delle temperature con valori superiori alla media. Solo martedì 16 settembre 2025 gli effetti della perturbazione n.5 del mese si faranno sentire nelle regioni del Nord con il rischio di temporali lungo le Alpi centro orientali e l’estremo Nord-Est. Nel resto del Paese schiarite e bel tempo con assenza di piogge fino all'inizio della prossima settimana.

Il clima sarà di stampo estivo con temperature diurne intorno ai 26-30° e picchi di anche 33° nelle regioni del Centro-Sud. In questo scenario da "colpo di coda dell'estate", la tendenza meteo delinea per il weekend del 20-21 settembre il rischio di brevi temporali di calore, fenomeni tipici dell’estate, che interesseranno le zone di montagne a pochi giorni dell’Equinozio d’Autunno, che ricordiamo, ricade lunedì 22 settembre alle ore 20:19 e segna la fine della stagione estiva.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Allerta meteo gialla il 14 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo
    Clima13 Settembre 2025

    Allerta meteo gialla il 14 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio maltempo

    Nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in Italia per domenica 14 settembre 2025. Tutte le zone coinvolte.
  • Meteo, allerta gialla per piogge in Italia il 13 settembre 2025: a rischio la regione Lombardia
    Clima12 Settembre 2025

    Meteo, allerta gialla per piogge in Italia il 13 settembre 2025: a rischio la regione Lombardia

    Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Lombardia.
  • Meteo, dopo le piogge torna il sole con temperature in aumento in Italia? Le previsioni del weekend
    Clima12 Settembre 2025

    Meteo, dopo le piogge torna il sole con temperature in aumento in Italia? Le previsioni del weekend

    Dopo il maltempo torna il sole in buona parte d'Italia nel secondo fine settimana di settembre.
  • Colpo di coda dell’estate in Italia: nuovo picco delle temperature fino a 30°. Ecco quando
    Clima12 Settembre 2025

    Colpo di coda dell’estate in Italia: nuovo picco delle temperature fino a 30°. Ecco quando

    L'estate è davvero finita? Non sembrerebbe guardando le tendenze meteo che delineano la rimonta dell'alta pressione con un clima caldo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Tendenza13 Settembre 2025
Meteo: da lunedì 15 al via una lunga parentesi estiva! Sole e temperature oltre la media
Da lunedì 15 settembre alta pressione in espansione su tutto il Paese con una fase anticiclonica, dunque segnata da tempo stabile e clima estivo.
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
Tendenza12 Settembre 2025
Meteo: dopo il maltempo sarà estate ovunque? La tendenza
La prossima settimana l'alta pressione dovrebbe assicurare tempo stabile e dunque perturbazioni lontane dall'Italia. Il clima si farà estivo.
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Tendenza11 Settembre 2025
Meteo, weekend con qualche temporale: ecco dove
Nel fine settimana una perturbazione attraverserà prima il Nord e la Toscana per poi interessare il settore adriatico domenica. Temperature in aumento. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 13 Settembre ore 22:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154