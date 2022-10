Meteo: clima mite e dal sapore primaverile, quanto durerà?

Il terzo weekend di ottobre segna un rinforzo dell'alta pressione con un clima mite, stabile e temperature con valori al di sopra della media del periodo. Un autunno anomalo dal sapore primaverile da Nord a Sud. Ecco le previsioni del fine settimana e dei prossimi giorni.

Meteo weekend: in tutta Italia tempo stabile con Ottobrata bis, le previsioni

Un fine settimana autunnale, ma dal sapore estivo con tempo stabile e asciutto lungo tutto lo stivale. In questi giorni assisteremo ad un deciso rinforzo dell’alta pressione che porterà bel tempo e sole da Nord a Sud complice una Ottobrata bis. Un vasto promontorio anticiclonico in espansione dal Nord Africa interesserà anche il Mediterraneo e l’Italia dove, durante la prima parte della prossima settimana, assisteremo ad un proseguire di sole e bel tempo con giornate serene e asciutte e un clima insolitamente mite per il periodo autunnale. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni per sabato 15 ottobre. Tempo perlopiù stabile con qualche possibile annuvolamento solo su Liguria, pianura padana occidentale, Alpi orientali, Venezie e Toscana. Nel resto del paese sole e bel tempo con temperature comprese fra 20 e 25 gradi e picchi di 26-27 gradi in Sardegna.

Domenica 16 ottobre da Nord a Sud tempo stabile con possibili nuvolosità in alcune zone del Nord, Toscana, Lazio e Sicilia. Nel resto del paese tempo perlopiù soleggiato con temperature in aumento e valori che al Nord toccheranno i 20-23°, mentre al Sud previsti anche picchi di 27-28°.

Meteo Italia, la tendenza della prossima settimana

Come sarà il meteo nei prossimi giorni? Le previsioni della prossima settimana sono all'insegna della stabilità anticiclonica e di un clima mite per la stagione. Lunedì 17 ottobre sole lungo tutto lo stivale con possibili annuvolamenti solo in Piemonte e nel Cagliaritano. Per il resto cielo perlopiù sereno con possibili banchi di nebbia su Veneto, Lombardia sud-orientale ed est Emilia. Le temperature rimarranno su valori stabili, in aumento al Nord con un clima primaverile e punte di 20°.

Poco cambia anche nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con un clima stabile e prevalenza di cielo sereno con temperature al di sopra della media del periodo. Sul finire della settimana possibile un incremento delle nuvole al Nord-Ovest e nelle Alpi, in particolare verso il weekend, con il rischio anche di piogge.