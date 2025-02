Meteo: clima freddo in parte d'Italia, ma nessuna ondata di gelo eccezionale. Le previsioni dal 19 febbraio

La notizia di rilievo di questi giorni è certamente l’ondata di gelo che sta investendo l’Europa settentrionale e orientale (la prima dell’inverno 2024-25), dove aria freddissima artico-continentale è responsabile di temperature fino a 10-12 gradi al di sotto della media stagionale. Non riuscendo ad avanzare verso ovest, il “lago” gelido è costretto a muoversi verso sud: entro la fine della settimana raggiungerà latitudini eccezionalmente basse, fino a toccare le coste del Mediterraneo orientale e l’Egitto tra sabato e domenica.

L’Italia in queste ore riceve giusto qualche “spiffero”, limitatamente il Nord e le regioni adriatiche dove, fino a giovedì, registreremo valori diurni fino a 3-4 gradi al di sotto della norma. Nel frattempo però, da ovest, avanza l’aria più temperata oceanica: anche in questi settori del Paese entro il weekend il freddo si attenuerà e ovunque osserveremo un clima relativamente mite. Dal punto di vista meteorologico, l’attuale dominio dell’alta pressione è destinato a proseguire, ma con un tempo non sempre soleggiato e con qualche lieve disturbo.

Le previsioni meteo per mercoledì 19 febbraio

Domani tempo per lo più soleggiato all’estremo Nord-Est e sulla Sardegna, salvo modesti annuvolamenti nel settore tirrenico dell’isola. Nel resto del Paese nuvolosità estesa, a tratti densa e compatta, associata a isolate precipitazioni nel Lazio e sulla Sicilia orientale. Nel corso del pomeriggio o in serata tendenza a schiarite sempre più ampie sulla val padana e sulla Puglia centro-meridionale.

Temperature minime intorno o poco sotto lo zero al Nord. Massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, con valori non oltre 5-6 gradi in val padana. Venti fino a moderati di Tramontana su Liguria, basso Adriatico, Ionio e di Scirocco su mare e canale di Sardegna con i rispettivi mari mossi; venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 20 febbraio

Giovedì al Nord passaggio a tempo generalmente soleggiato, salvo il transito di nubi ad alta quota in mattinata. Nelle restanti regioni cielo da nuvoloso a coperto, con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio sulla Toscana e qualche schiarita sulla Sardegna. Isolate e brevi precipitazioni non escluse su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature minime in calo al Nord, con gelate diffuse all’alba e valori fino a -3/-4 gradi. Massime senza grandi variazioni, non oltre 7-11 gradi al Nord e sulle regioni adriatiche, fino a 15-18 gradi nelle Isole. Venti moderati di Tramontana sul mar Ionio, per lo più deboli di direzione variabile altrove.