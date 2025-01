Meteo, un altro ciclone verso l'Italia: forte maltempo e rischio nubifragi

Dopo una tregua solo parziale dal maltempo, già nella seconda parte di giovedì le condizioni meteo torneranno a peggiorare nelle Isole maggiori e in parte del Sud per l’avvicinarsi di una nuova tempesta, rinominata ufficialmente Gabri.

Tra venerdì e sabato il ciclone porterà maltempo su gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, con il rischio di importanti criticità, specie in Calabria, Sicilia e Sardegna, per i notevoli accumuli di pioggia previsti e per i venti molto forti, con raffiche anche a 100 km/h e oltre di intensità.

Domenica poi ancora un po’ di maltempo, comunque attenuato, insisterà al Sud e nelle Isole.Anche in questa occasione il Nord verrà sostanzialmente risparmiato dall’ondata di maltempo, con una breve fase piovosa e nevosa solo all’estremo Nord-Ovest tra la fine di sabato e le prime ore di domenica. Le temperature, nonostante il maltempo, saliranno gradualmente, portandosi così su valori vicini alla norma praticamente in tutta Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 16 gennaio

Giovedì prevalenza di tempo soleggiato in Valle d’Aosta, Alto Piemonte, Lombardia e Venezie. In generale nuvoloso nel resto d’Italia: deboli piogge su Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna, con neve sui rilievi sardi oltre 1000 metri; a inizio giornata isolati piovaschi anche su Alpi Marittime e Appennino Emiliano, con deboli nevicate oltre 500 metri.

Temperature massime in lieve calo all’estremo Nord-Ovest, in leggero aumento altrove. Venti moderati o forti di Tramontana sul ligure, di Bora su alto Adriatico ed Emilia Romagna, orientali al Centro e Sardegna. Ventoso sullo Ionio.

Le previsioni meteo per venerdì 17 gennaio

Venerdì in prevalenza bello al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio; da nuvoloso a coperto altrove, con maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, dove le piogge e i rovesci saranno anche intensi e continui, con notevoli accumuli di pioggia e rischio di nubifragi soprattutto nei settori orientali delle Isole e nella Calabria ionica; possibili forti temporali in Sicilia e nel Reggino; qualche pioggia si spingerà anche in Basilicata.

Temperature in aumento nei valori minimi, per lo più stazionarie le massime. Venti molto forti sul Ligure e al Centro-Sud; raffiche fino a 100 km/h sulle Isole e sui mari circostanti. Mari molto mossi o agitati, tranne l’Adriatico e l’alto Ionio; rischio di mareggiate nelle coste esposte.