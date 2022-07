Meteo, ci attende una giornata rovente. Il caldo non molla

Prima domenica di luglio segnata dal sole e dal clima bollente sull’Italia, alle prese con la terza, lunga e intensa ondata di calore. L’alta pressione nord africana, ben salda sul Mediterraneo centrale, assicura tempo stabile e caldo intenso, particolarmente al Centro-Sud dove, nei prossimi giorni, si toccheranno ancora punte intorno ai 40 °C. Al Nord farà caldo soprattutto tra oggi e martedì, quando si potranno raggiungere localmente i 35 °C, specie tra la bassa val padana e l’Emilia.

La canicola proseguirà all’incirca fino a metà della prossima settimana, ma a seguire si conferma la tanto attesa interruzione: mercoledì al Nord, giovedì al Centro e sulla Sardegna, venerdì al Sud e sulla Sicilia. A pilotare la “rinfrescata” sarà una perturbazione atlantica, in scivolamento lungo la Penisola, i cui eventuali effetti in termini di precipitazioni sono ancora tutti da valutare: in ogni caso si tratterà di fenomeni per lo più temporaleschi, dunque potenzialmente anche intensi e localizzati, che a poco serviranno sul fronte dell’attuale emergenza idrica nazionale.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 3 luglio

Tempo soleggiato e molto caldo in tutta l’Italia, con ancora qualche velatura sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio modesti addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi, localmente più consistenti nel settore alpino dove non si escludono occasionali e brevi temporali di calore.

Temperature minime e massime in ulteriore lieve aumento, in particolare al Nord dove si potranno toccare i 35-36 gradi. Valori diurni tra 32 e 38 gradi al Centro-Sud e sulle Isole, fino a sfiorare i 39-40 nelle aree interne poco lontane dal mare. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 4 luglio

Su quasi tutto il Paese tempo soleggiato e clima rovente. Al Nord, nel corso della giornata, si osserverà il passaggio di qualche nuvola, più consistente nel settore alpino e prealpino e sul Piemonte occidentale, dove saranno possibili alcuni temporali, in forma isolata già nel corso della mattinata, ma più probabili e diffusi durante il pomeriggio. Localmente, questi fenomeni potranno risultare violenti, associati a grandine e raffiche di vento.

Temperature: in ulteriore aumento le minime, senza grandi variazioni le massime. Punte di 34-35 gradi al Nord con afa in aumento, fino a 39-40 nelle zone interne peninsulari e insulari. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.