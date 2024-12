Meteo, Capodanno con l'alta pressione poi lenti segnali di cambiamento

Martedì 31 dicembre (San Silvestro) sarà ancora una giornata caratterizzata dominata da un forte campo di alta pressione, garanzia di stabilità atmosferica e anche di temperature relativamente miti.

Al mattino toneranno a formarsi delle nebbie sul settore centro-orientale della Pianura padano-veneta; qualche banco di nebbia possibile anche su Salento e Valle dell’Arno. In giornata sole sulla maggior parte delle regioni, salvo nubi basse sulla Liguria e nel sud della Sardegna. Dal pomeriggio possibile aumento della nuvolosità anche sulla Sardegna meridionale e lungo le coste tirreniche. Venti deboli. Temperature senza grosse variazioni.

Tendenza meteo: Capodanno stabile poi alta pressione in indebolimento

Mercoledì 1° gennaio l’alta pressione probabilmente sarà ancora determinante per le condizioni meteo di inizio anno. La giornata inizierà con nebbie o foschie dense sulla Pianura Padana, nelle valli del Centro e nelle zone interne Salento. Probabile aumento della nuvolosità di tipo basso su Lazio, Toscana, Umbria, in Liguria e sulle Pianure del Nord. Venti deboli, da segnalare solo un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna.



Nelle giornate successive, stando agli ultimi aggiornamenti, l’alta pressione inizierà lentamente ad indebolirsi. Probabilmente, tuttavia, dovremmo aspettare ancora qualche giorno per assistere al passaggio di vere e proprie perturbazioni.