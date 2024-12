Meteo: Capodanno 2025 con l'anticiclone, poi un possibile peggioramento. La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo per il periodo di Capodanno 2025 confermano l'insistenza dell'alta pressione, che determinerà l'assenza di piogge e nevicate di rilievo, temperature per lo più al di sopra della norma ma anche il ritorno della nebbia in alcune zone. Per i giorni successivi a Capodanno, poi, si profila una svolta meteo con il ritorno a uno scenario più movimentato.

La tendenza meteo per il periodo di Capodanno 2025

Negli ultimi giorni dell’anno le perturbazioni atlantiche riusciranno a transitare soltanto tra l’Europa settentrionale e i settori più orientali, mentre nel resto del continente dominerà una vasta e robusta area di alta pressione.

L’anticiclone dominerà la scena meteo anche in Italia fino al Capodanno 2025, garantendo un tempo stabile e secco, con piogge e nevicate assenti, e giornate per lo più soleggiate.

Negli ultimi giorni dell’anno, però, aumenteranno le nebbie sulle pianure e lungo le coste adriatiche del Nord Italia con visibilità ridotta: attenzione in particolare alla notte di San Silvestro, quando le nebbie potrebbero risultare localmente anche molto fitte. Sempre nell’ultimo giorno dell’anno le nubi basse aumenteranno anche in Liguria, nelle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori, ma comunque senza piogge. La stabilità meteo sarà protagonista anche nel giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2025.

Le temperature faranno registrare valori ovunque al di sopra della norma nelle ore diurne. Il nostro Paese vivrà quindi una fase relativamente mite, in cui l’anomalia termica sarà evidente soprattutto in montagna dove lo zero termico si spingerà fin verso i 3000 metri; anche di notte le temperature si manterranno spesso sopra lo zero con valori addirittura superiori a quelli attesi alle basse quote e in particolare in pianura (fenomeno dell’inversione termica). Le temperature dovrebbero abbassarsi di qualche grado nei primi giorni dell’anno.

La tendenza meteo per i giorni successivi a Capodanno e il periodo dell’Epifania è ancora piuttosto incerta, ma secondo le ultime proiezioni potremmo andare incontro a un cambiamento della situazione, con un possibile ritorno del maltempo tra il 2 e il 3 gennaio. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per avere conferme su questa evoluzione e conoscere maggiori dettagli.