Meteo: caldo intenso e picchi di 40 gradi martedì 5 luglio, ma andiamo verso una svolta

Nelle prossime ore di questo martedì i cieli resteranno in prevalenza sereni e il caldo sarà intenso e afoso, per la persistenza sull’Italia dell’alta pressione: registreremo temperature massime ancora una volta superiori ai 35 gradi, con picchi anche di 39-40 gradi, specie al Sud e Isole Maggiori. Si segnala appena un po’ di instabilità su Alpi e vicine pianure, a causa di una perturbazione che ha lambito le regioni settentrionali e ora è in allontanamento verso i Balcani.

Poi nei giorni successivi la situazione cambierà, perché un fronte freddo di origine atlantica riuscirà ad attraversare la Penisola, portando un sensibile calo termico, prima al Centro-Nord e, infine, anche al Sud. Mercoledì registreremo un primo e contenuto calo dei valori termici nel Nord Italia, giovedì si attiveranno venti settentrionali più freschi lungo la Penisola, così entro venerdì finirà l’ondata di caldo intenso, con il ritorno delle temperature quasi dappertutto su valori normali per il periodo. Gli effetti in termini di precipitazioni di questo passaggio perturbato sono ancora da valutare ma si tratterà di temporali, probabilmente anche intensi e localizzati, che a poco serviranno sul fronte dell’attuale emergenza idrica.

Le previsioni meteo per martedì 5 luglio

La giornata di martedì vedrà un’alternanza tra sole e nuvole al Nord-Est, con isolati acquazzoni e temporali più che altro confinati su Alpi e Prealpi. Tempo in generale soleggiato sul resto d’Italia, con nuvolosità pomeridiana in sviluppo sull’Appennino e con occasionali isolati temporali di calore.

Caldo afoso intenso, con massime quasi dappertutto comprese fra 32 e 38 gradi e picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud e Isole Maggiori. Venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per martedì indicano Milano, Roma e Firenze tra le città con il caldo più intenso: previste massime di 35 gradi. Ancora più bollenti altri capoluoghi di provincia, specie quelli delle Isole maggiori. È il caso di città come Olbia, Catania e Agrigento, dove si prevedono massime di 37-38 gradi ma non si escludono picchi anche più elevati.

Le previsioni meteo per mercoledì 6 luglio

Nella notte rischio diffuso di temporali al Nord anche in pianura; mattinata tra sole e nuvole al Nord, con qualche rovescio su bassa Pianura Padana e Appennino settentrionale. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove: qualche nuvola in più solo sulle zone appenniniche, possibili rovesci e temporali sull’Appennino tosco-emiliano.

Temperature massime in diminuzione al Nord e regioni adriatiche, con poche variazioni altrove.