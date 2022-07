Meteo: caldo intenso, tregua breve. Agosto al via con nuova fiammata

Sabato 30 luglio la perturbazione giunta sull'Italia venerdì, tenderà ad allontanarsi verso la penisola balcanica, seguita da qualche locale episodio di instabilità e dall'afflusso di aria meno calda fino alle regioni centrali. Avremo schiarite fin dal mattino al Nord-Ovest. Nuvole e instabilità più insistenti in Emilia Romagna, al Nord-Est e in Toscana con rovesci e temporali più insistenti in Friuli, sulle coste dell'alto Adriatico e in Toscana.

Da metà giornata migliora anche in queste regioni con solo qualche temporale sui rilievi del Nord-Est nel corso del pomeriggio. Nuvole in aumento da metà giornata al Centro con dei temporali possibili nelle zone appenniniche e sul versante Adriatico; in prevalenza soleggiato al Sud e nelle Isole dove insiste il caldo con punte massime di 36-38 gradi. Qualche grado in meno invece al Nord-Est e al Centro. Venti di Maestrale in Sardegna, in serata venti in rinforzo anche nelle aree alpine.

La tregua dal caldo intenso avrà vita breve: nei primi giorni agosto via ad una nuova ondata di calore. La tendenza meteo

Domenica 31 luglio il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Centro-Nord e nelle Isole. Nuvole e locale instabilità sui rilievi di Campagna, Basilicata e Calabria; possibilità di qualche acquazzone nelle zone interne anche tra Lazio e Abruzzo. Ventilato al Centro-Sud per venti di Maestrale, a tratti di moderata intensità sul basso Adriatico e in Sicilia. Temperature in calo nei valori massimi al Sud e in Sicilia; in rialzo in Toscana, Marche e Umbria.

L'inizio della settimana e dunque del mese di agosto vedrà condizioni di tempo stabile da Nord a Sud con venti di Maestrale che lunedì 1 agosto porteranno un'ulteriore lieve calo delle temperature nelle regioni meridionali. Da martedì 2 si profila un nuovo rialzo termico al Centro-Nord che da mercoledì 3 potrebbe estendersi a tutta l'Italia dando inizio a una nuova ondata di calore.