Meteo: caldo intenso da Nord a Sud con afa anche di notte. Ecco quando è previsto l'apice

L’anticiclone nord-africano è il protagonista della settimana. Per il Sud e per le Isole Maggiori si avvia così la quarta ondata di calore dell’estate; questa volta saranno direttamente coinvolte anche le regioni settentrionali, dove si profila la settimana più calda dall’inizio della stagione.

Più nel dettaglio, al Nord il termometro potrà raggiungere i 33-34 °C, mentre al Centro-Sud - ancora una volta - si supererà abbondantemente la soglia dei 35 °C. Brutte notizie anche riguardo al disagio notturno: il caldo sarà afoso e le temperature faticheranno a scendere al di sotto dei 20 °C durante la notte in molte località d’Italia. I dati attualmente a nostra disposizione individuano l’apice del caldo africano tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio, con picchi di 41-42 °C nelle aree interne peninsulari e sulle Isole, di 36-38 °C in Emilia Romagna.

Secondo le attuali proiezioni nell’ultima parte della settimana la situazione meteo dovrebbe rimanere inalterata sulle regioni centro-meridionali, con un possibile ulteriore incremento della calura sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Tra venerdì e il fine settimana l’anticiclone potrebbe invece indebolirsi al Nord, con il ritorno di un po’ di instabilità non solo lungo le Alpi e con l’afflusso di aria meno calda che dovrebbe attenuare il caldo intenso. Per conferme e maggiori dettagli consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 9 luglio

Tempo stabile, soleggiato e caldo, da Nord a Sud. Si segnala lo sviluppo di una modesta nuvolosità pomeridiana attorno ai rilievi alpini e appenninici, ma senza precipitazioni.

Temperature minime e massime in aumento: valori diurni fino a 33-34 gradi al Nord, fino a 36-37 gradi al Centro-Sud, con punte superiori su Basilicata, Calabria e Sardegna e fin verso i 40 nell’entroterra della Sicilia. Venti: moderati settentrionali sull’Adriatico centro-meridionale e lungo le coste limitrofe, nel Canale d’Otranto e sullo Ionio orientale, con i rispettivi mari che diverranno mossi; deboli a regime di brezza altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 luglio

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi; nel corso del giorno parziale aumento della nuvolosità al Nord. Fin dal mattino rischio di rovesci sulle Alpi occidentali; altrove sul settore alpino l’instabilità aumenterà dal pomeriggio con possibili temporali.

Temperature stazionarie o in lieve aumento; clima molto caldo e afoso, anche di notte. Venti deboli o a regime di brezza; moderati rinforzi da Nord su Adriatico e Ionio, in questi settori i mari risulteranno localmente mossi.