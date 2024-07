Meteo: caldo in aumento, ma al Nord arrivano temporali anche forti. Le previsioni dal 7 luglio

Italia divisa in due dalle condizioni meteo, in questo primo weekend di luglio: al Nord si fa sentire il transito della coda di una perturbazione atlantica, mentre al Sud rimonta l’anticiclone africano e prende il via la quarta ondata di calore dell’estate.

Sulle regioni settentrionali sta aumentando l’instabilità atmosferica, destinata ad accompagnarci per tutta la giornata di domenica. Il calore e l’umidità che ancora si stanno accumulando in prossimità del suolo potranno favorire lo sviluppo di episodi temporaleschi localmente violenti, dunque massima attenzione.

Al Centro-Sud, per contro, va in scena l’anticiclone africano, garanzia di sole e di clima da piena estate. Le temperature qui sono in aumento, complice la risalita di aria sub-tropicale, e si apre ufficialmente oggi una nuova ondata di calore, la quarta di questa stagione.

La prossima settimana, poi, sarà molto calda, con i termometri diffusamente oltre i 35 gradi e con il picco atteso probabilmente tra giovedì e sabato quando nelle aree interne peninsulari e sulla Sicilia si potranno raggiungere i 40°C. Il caldo è destinato ad intensificarsi anche sulle regioni settentrionali, in particolare sull’Emilia Romagna, ma senza i valori estremi del Centro-Sud: qui in compenso crescerà di nuovo l’afa, in attesa di una svolta che potrebbe arrivare nel weekend del 13-14 luglio.

Le previsioni meteo per domenica 7 luglio

Oggi poche novità meteo per le regioni centro-meridionali, dove il tempo resta stabile anche se con il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, a carattere molto irregolare. Sulle regioni centrali non si escludono occasionali fenomeni, più probabili nel pomeriggio sulla Toscana.

Al Nord cielo in prevalenza nuvoloso, salvo schiarite sull’Emilia Romagna. Nuvolosità più densa, associata a rovesci o temporali frequenti sin dal mattino, su regioni di Nord-Ovest e zone montuose del Triveneto, nel corso del pomeriggio-sera anche sulle pianure di Veneto ed Emilia. Attenzione al rischio di fenomeni localmente intensi.

Temperature massime in aumento su gran parte del Centro-Sud, fino a 37-38 gradi in Sicilia. Venti moderati o tesi di Scirocco su Ligure e Tirreno, raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per lunedì 8 luglio

Nella notte ultimi episodi temporaleschi sulla valle padana e tendenza a un miglioramento, con il ritorno del sole soprattutto nella seconda parte della giornata. Al Centro-Sud e sulle Isole tempo soleggiato, salvo una residua nuvolosità in mattinata tra Toscana, Umbria e Marche e alcuni temporanei annuvolamenti nel pomeriggio nelle aree interne e appenniniche peninsulari.

Temperature per lo più in lieve aumento: massime oltre i 31-32 gradi, fino a 37-38 gradi al Sud e sulle Isole, con possibili picchi intorno ai 40 sulla Sicilia. Venti deboli, salvo locali rinforzi da nord sull’Adriatico centro-meridionale e lungo le coste limitrofe.