Meteo, caldo estivo nel weekend del 13-14 aprile: si sfioreranno i 30 gradi

Il vortice di bassa pressione che ha coinvolto l’Italia negli ultimi giorni (perturbazione nr. 2 del mese) si è allontanato verso la Tunisia e l’Algeria, favorendo un deciso e generale miglioramento del tempo. In questa ultima parte della settimana l’alta pressione tornerà di nuovo ad espandersi sul nostro Paese e su gran parte del continente, riportando condizioni di stabilità e temperature oltre la norma, con un notevole rialzo termico fino a valori da inizio estate previsti per domenica quando si toccheranno nuovamente valori anche prossimi ai 30 °C. L’inizio della settimana sarà ancora dominato da un tempo anticiclonico e caldo in attesa di un possibile peggioramento a metà settimana per l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa e per risalita dal nord Africa del vortice ciclonico attualmente posizionato tra la Tunisia e l’Algeria.

Le previsioni meteo per venerdì 12 aprile

Giornata soleggiata in tutto il Paese con un cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in aumento da nord a sud, con valori massimi pomeridiani ovunque superiori ai 20 gradi e punte fino a di 24/26 gradi nelle aree di pianura lontane dai litorali. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali sui mari del Centro-Sud; venti molto deboli altrove. Un po’ mosso l’Adriatico centro-meridionale, lo Ionio, il Canale di Sicilia e i mari intorno alla Sardegna centro-meridionale; poco mossi o calmi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per sabato 13 aprile

In tutte le regioni tempo soleggiato. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con qualche modesto ed innocuo annuvolamento più probabile sulle regioni settentrionali. Temperature in ulteriore aumento: valori massimi pomeridiani ben oltre la norma con punte di 27-28 gradi al centro-Nord nelle aree interne di pianura lontane dal mare. Venti per lo più deboli, fino a moderati settentrionali tra basso Adriatico, Puglia meridionale, Ionio e Canale di Sardegna con i rispettivi mari un po’ mossi.