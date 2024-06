Meteo, caldo africano sull'Italia: ecco chi raggiunge i 40 gradi. La tendenza dal 18 giugno

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l'ondata di caldo che settimana prossima soffocherà praticamente tutta l'Italia, con valori che potranno avvicinarsi alla soglia dei 40 gradi in molte località e in qualche caso potranno addirittura spingersi oltre, specie nelle zone interne di Centro-Sud e Isole. Stando alle attuali proiezioni, solo il Nord-Ovest dovrebbe restare un po' ai margini del nucleo di aria più calda: in particolare tra Piemonte e Valle d'Aosta registreremo valori oltre la norma ma senza i picchi più estremi attesi nel resto del Paese.

L'apice del caldo è atteso nella parte centrale della settimana, quando l'anticiclone africano si consoliderà con più decisione sul Mediterraneo centrale abbracciando tutta l'Italia e spingendosi fino verso i Balcani e l'Europa centrale. Questa fase sarà accompagnata anche da un rinforzo dei venti di Scirocco, che contribuiranno al rialzo delle temperature e trasporteranno verso le nostre regioni anche un nuovo carico di sabbia proveniente dal Sahara.

La tendenza meteo nei dettagli

In particolare, martedì 18 giugno il tempo sarà soleggiato praticamente ovunque, da Nord a Sud. Venti caldi orientali di moderata intensità soffieranno sulla Sardegna e i mari circostanti; le temperature aumenteranno su tutte le regioni, con caldo in intensificazione e temperature diffusamente al di sopra della media. Le punte più elevate sono attese in Sardegna, dove sarà già possibile registrare picchi vicini ai 40 gradi.

Per mercoledì e giovedì si profila uno scenario meteo sostanzialmente invariato, con tanto sole da Nord a Sud. Farà eccezione l'area delle Alpi occidentali, dove potremo osservare un aumento dell'instabilità e lo sviluppo di temporali di calore.

Le temperature aumenteranno ulteriormente e raggiungeremo l'apice dell'ondata di caldo con temperature al di sopra dei 35 gradi in gran parte d'Italia. Attualmente non si esclude che i picchi più elevati, probabili soprattutto nelle aree interne di Sud e Isole, possano spingersi localmente anche al di sopra dei 40 gradi.

La tendenza per la parte finale della settimana è ancora piuttosto incerta, ma al momento sembra profilarsi l'attivazione di correnti più temperate che dovrebbero concedere un'attenuazione del caldo più intenso almeno al Nord. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e dettagli su questa evoluzione.