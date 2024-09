Meteo, brusco calo termico in arrivo: le zone con temperature sotto le medie

La giornata di venerdì vedrà ancora all’azione un attivo vortice depressionario centrato in prossimità delle regioni nord-orientali (perturbazione n. 4 del mese) ed associato a una massa d’aria decisamente fresca per la stagione in propagazione fino alle regioni meridionali sospinta da forti venti settentrionali. Il raffreddamento sarà caratterizzato da massime fino a 4-6 gradi sotto le medie stagionali al Centronord, in particolare tra i 15 e 21 gradi al Nord e tra i 18 e 23-24 al Centro e in Sardegna, valori questi tipici di inizio o metà ottobre; valori più elevati al Sud e in Sicilia dove sul basso Ionio saranno possibili le ultime punte di 30-32 gradi.

Tendenza meteo: brusco calo termico in arrivo sull'Italia

La ventilazione accentuerà la sensazione di fresco con venti da moderati a forti, di Tramontana su Ligure e alto Adriatico, di Maestrale nel resto del Centrosud con possibili raffiche burrascose in prossimità della Sardegna; i mari di conseguenza saranno almeno molto mossi e fino ad agitato il Tirreno e molto agitato il Mare di Sardegna. Sarà piuttosto ventoso anche al Nord per venti di Foehn nelle Alpi e fino in pianura al Nordovest dove la giornata sarà prevalentemente soleggiata. Ampie schiarite anche nelle Isole mentre altrove prevarranno le nuvole ma all’insegna di una marcata variabilità e di un tempo instabile. Il rischio di locali piogge e rovesci o isolati temporali sarà maggiore sull’Adriatico, in Emilia, nelle regioni centrali e tra Campania e Calabria tirrenica.

Sabato l’area depressionaria comincerà a muoversi verso la penisola balcanica favorendo un miglioramento del tempo con schiarite via via più diffuse da ovest ed una attenuazione della ventilazione anche se soffieranno ancora venti piuttosto intensi da nord-nordovest al Sud e nelle Isole. Residui rovesci, soprattutto nella prima parte della giornata, potranno interessare il medio e basso Adriatico con fenomeni in successivo esaurimento. Le temperature saranno in rialzo al Centronord e in Sardegna e in calo al Sud con valori diffusamente sotto le medie.

Domenica giornata nel complesso tranquilla con pressione in rialzo al suolo e correnti nord-occidentali più stabili in quota. Non sarà una giornata del tutto soleggiata ma con scarso rischio di fenomeni e lievi rialzi termici.

L’evoluzione nei primi giorni della prossima settimana risulta ancora molto incerta con l’Italia a metà strada tra una circolazione di bassa pressione centrata sui Balcani e una fascia anticiclonica estesa dalla penisola iberica all’Europa centrale. Al momento è difficile quindi delineare una tendenza sufficientemente attendibile. Per maggiori dettagli bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.