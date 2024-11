Meteo bloccato: freddo e perturbazioni lontane dall'Italia fino al weekend del 9-10

Sull'Italia questa settimana continueranno a prevalere condizioni di alta pressione, che impedirà l'arrivo del freddo e di nuove perturbazioni ancora per diversi giorni. Probabilmente, stando alle attuali proiezioni, le condizioni meteo resteranno "bloccate" fino al prossimo weekend. In questo contesto le temperature non subiranno grandi variazioni e resteranno su valori leggermente superiori alla norma, in particolare al Nord.

Tra giovedì 7 e il weekend del 9-10 novembre le condizioni meteo restano stabili

Giovedì 7 novembre avremo condizioni meteo prevalentemente stabili, con alta pressione che abbraccerà ancora gran parte dell'Italia. Al mattino non mancheranno le nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche nelle valli del Centro. In giornata sarà presente un po' di nuvolosità soprattutto sulle Isole, al Sud e sul versante Adriatico. Venti perlopiù deboli, con qualche rinforzo di Scirocco su Tirreno e mari che circondano le Isole maggiori.

Venerdì 8 assisteremo probabilmente ad un aumento della nuvolosità anche su Centro Italia ed Emilia Romagna. Qualche nebbia al mattino sulle pianure del Nord-Ovest. Possibili deboli piogge su Sardegna tirrenica e Sicilia occidentale. Si intensificano i venti di Tramontana in Liguria, moderato Scirocco su Tirreno, canale di Sicilia e mari intorno alla Sardegna.

Nel corso del weekend del 9 e 10 novembre l'alta pressione sarà ancora protagonista, con condizioni di tempo stabile su gran parte d'Italia. Si segnala solo la possibilità di qualche pioggia sabato 9 in Sardegna.