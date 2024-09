Meteo, l'autunno si fa sentire: calo termico e maltempo, torna anche la neve! La tendenza dal 12 settembre

Maltempo, vento di burrasca e temperature in picchiata: gli ultimi aggiornamenti meteo confermano un primo assaggio di autunno in vista per la seconda parte di questa settimana, quando alcune zone registreranno valori tipici di fine ottobre. Il responsabile sarà un vortice ciclonico che si svilupperà a ridosso dell’Italia tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, e porterà maltempo e vento freddo in gran parte delle nostre regioni.

La tendenza meteo dal 12 settembre

I primi segnali di peggioramento saranno evidenti dalla seconda parte di mercoledì, quando la quarta perturbazione di settembre investirà il Nord con una fase di forte maltempo che sarà segnata anche dal ritorno della neve sulle Alpi anche al di sotto dei 2.000 metri. I fiocchi potrebbero anche spingersi fino a quote intorno ai 1.500-1.600 metri, come in media si può osservare in pieno autunno. Il sistema perturbato favorirà inoltre la formazione di un vortice ciclonico a ridosso del Mar Ligure, che poi scivolerà lungo la penisola coinvolgendo, giovedì, le regioni centrali e la Sardegna e, entro venerdì, gran parte del Centro-Sud. Il forte maltempo, con rischio di fenomeni intensi e nubifragi, sarà accompagnato da venti forti o burrascosi specie tra isole tirreno e Sicilia, con mari fino ad agitati.

Le temperature subiranno un calo molto sensibile: tra giovedì e venerdì le massime crolleranno anche al di sotto dei 20 gradi al Centro-Nord, con valori dal sapore pienamente autunnale, in alcuni casi tipici addirittura della fine di ottobre. Clima più fresco anche nelle regioni meridionali e in Sicilia, dove le temperature potranno calare anche di diversi gradi, ma con un’anomalia che attualmente si profila più contenuta.

La tendenza meteo per il weekend del 14 e 15 settembre presenta ancora ampi margini di incertezza. Secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile dovremmo assistere a un diffuso miglioramento, con una possibile instabilità residua al Centro-Sud nella giornata di sabato. Seguite i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli e conferme su questa evoluzione.