FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, autunno al via con forte maltempo: ecco dove

Meteo, autunno al via con forte maltempo: ecco dove

Dal caldo anomalo al clima autunnale: una forte perturbazione porterà il rischio nubifragi su alcune regioni. Temperature sopra le medie al Sud. Le previsioni meteo
Previsione22 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Da un clima pienamente estivo passeremo a temperature tipicamente autunnali. L’arrivo della perturbazione numero 6 di settembre coincide con l’inizio dell’autunno astronomico, il 22 settembre alle 20:19, e segnerà la fine della lunga fase di caldo anomalo, aprendo una settimana dal sapore decisamente autunnale. Lunedì la perturbazione transiterà sull’Italia con la sua parte più intensa e instabile: piogge diffuse e localmente abbondanti, anche sotto forma di nubifragi, a partire dal Nord, dal Centro e dalla Sardegna, in estensione in una fase successiva anche al Sud Italia. La perturbazione sarà seguita dall’ingresso di aria più fresca: nei giorni successivi il tempo resterà molto instabile e a tratti piovoso. Le temperature caleranno sensibilmente, prima al Centro-Nord e in Sardegna, poi entro giovedì anche all’estremo Sud, con valori che a metà settimana potranno scendere sotto la norma, in particolare al Nord. Questo raffreddamento potrà favorire la comparsa della prima neve della stagione sulle Alpi, localmente anche sotto i 2000 metri.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 22 settembre

Su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia tempo ancora soleggiato. Su Emilia orientale, Romagna, Marche, Umbria e Lazio cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a peggioramento, associato ad alcuni rovesci o temporali isolati nel pomeriggio-sera. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse sin dalle prime ore del giorno al Nord-Ovest, in rapida propagazione verso il Nord-Est, Sardegna e Toscana. Fenomeni localmente intensi, sotto forma di rovesci temporaleschi o nubifragi. Temperature: massime in calo al Nord, in forma più lieve anche su regioni tirreniche e Isole. Prosegue il caldo anomalo su gran parte del Centro-Sud con punte fino a 30-32 gradi. Venti: meridionali in sensibile rinforzo su quasi tutti i mari.

Previsioni meteo per martedì 23 settembre

Condizioni di tempo instabile soprattutto sulle regioni centrali, in particolare tra Lazio, bassa Toscana e Umbria, e tra Campania e Puglia settentrionale, con rovesci e temporali. Ulteriori rovesci interesseranno anche il Nord-Est, il Piemonte e il nord della Lombardia. Le temperature saranno in calo, più marcato sul Piemonte e sulle regioni centro-meridionali. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti settentrionali: Maestrale teso in Sardegna, Libeccio tra Ligure e Alto Tirreno, venti meridionali invece al Sud, in particolare sullo Ionio e sul basso Tirreno.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Equinozio d'autunno con Italia divisa tra forte maltempo e caldo anomalo
    Previsione21 Settembre 2025

    Meteo, Equinozio d'autunno con Italia divisa tra forte maltempo e caldo anomalo

    Intensa perturbazione in arrivo al Nord e Toscana con rischio nubifragi. Temperature in calo ma al Sud farà ancora caldo. Le previsioni meteo del 22-23 settembre
  • Meteo, autunno al via con il maltempo: 22 settembre a rischio nubifragi
    Previsione21 Settembre 2025

    Meteo, autunno al via con il maltempo: 22 settembre a rischio nubifragi

    Domenica estiva con caldo anomalo ma le cose sono destinate a cambiare da lunedì 22 a partire dal Nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione. Le previsioni meteo
  • Meteo, il caldo anomalo ha le ore contate: da lunedì 22 maltempo e calo termico
    Previsione21 Settembre 2025

    Meteo, il caldo anomalo ha le ore contate: da lunedì 22 maltempo e calo termico

    Domenica sole e caldo estivo con valori anomali per il periodo. Da lunedì intensa perturbazione con rischio di forte maltempo e netto calo delle temperature. Le previsioni meteo
  • Meteo, domenica estiva ma da lunedì 22 intensa perturbazione: le previsioni
    Previsione20 Settembre 2025

    Meteo, domenica estiva ma da lunedì 22 intensa perturbazione: le previsioni

    Domenica con sole e caldo anomalo poi da lunedì forte perturbazione atlantica al Nord, Toscana e Sardegna con rischio nubifragi e brusco calo termico. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Tendenza21 Settembre 2025
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Netto cambio di scenario: dal caldo anomalo a un clima autunnale con temperature sotto le medie e neve sulle Alpi. Nuove fasi instabili. La tendenza meteo dal 24 settembre
Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
Tendenza20 Settembre 2025
Meteo, dall'estate all'autunno in poche ore: brusco calo termico in vista
Tra lunedì e mercoledì temperature in picchiata dopo il caldo anomalo: valori anche sotto la norma al Nord e in Sardegna. La tendenza meteo dal 23 settembre
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Tendenza19 Settembre 2025
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Settembre ore 09:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154