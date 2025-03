Meteo, assaggio di primavera con sole e clima mite: quanto durerà? Le previsioni dal 5 marzo

Una vasta area di alta pressione influenza le condizioni meteo in gran parte dell’Europa e sull’Italia. Tra mercoledì e giovedì il tempo resterà stabile sul nostro Paese, con giornate prevalentemente soleggiate e con clima diurno mite; le temperature pomeridiane infatti superano la norma del periodo anche di 4 o 6 gradi, con valori tipici di inizio aprile e locali punte di 20 gradi. Tuttavia resterà forte l’escursione termica diurna, con minime all’alba ancora vicine o poco superiori allo zero al Nord e nelle zone interne del Centro. Caldo anomalo anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi posizionato tra i 2.300 e 2.600 metri di quota.

Da venerdì si conferma un graduale indebolimento dell’alta pressione, con un probabile peggioramento a iniziare dalle Isole maggiori e dalla Calabria per il passaggio di una perturbazione nordafricana (la numero 2 di marzo) che porterà un aumento della nuvolosità anche nel resto del Sud e al Centro. La tendenza per i giorni seguenti, da confermare con i prossimi aggiornamenti, indica l’arrivo di un’altra perturbazione che entro la fine della giornata di domenica porterà delle precipitazioni in Sardegna, in Toscana e al Nord-Ovest, per poi attraversare lunedì il Centro-Nord.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 marzo

Tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni, a parte un po’ di nubi a carattere sparso, alternate a schiarite, sulla Sardegna orientale e in Sicilia.

Temperature massime stabili o in leggero aumento, con una sensibile escursione termica tra i valori poco sopra lo zero del primo mattino e quelli oltre la norma del pomeriggio.

Venti deboli, fatta eccezione per un moderato Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia e vento da nordest nello Ionio, con i rispettivi mari mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 6 marzo

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in Sardegna e in Sicilia, con qualche pioggia tra pomeriggio e sera nella Sardegna meridionale. Nel resto d’Italia tempo soleggiato, con soltanto delle velature passeggere al Nord-Ovest. Temperature stazionarie, con valori massimi pomeridiani fino a 18-20 gradi. Venti di Scirocco da moderati a forti sulle Isole maggiori e sui mari circostanti, che divengono mossi o molto mossi.