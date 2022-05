Meteo, assaggio d'estate in arrivo: ecco le zone che toccheranno i 30 gradi

A partire da mercoledì 11 maggio l’alta pressione si consoliderà su tutta la Penisola, assicurando tempo stabile e via via più caldo. La componente sub-tropicale della struttura anticiclonica, infatti, farà salire sensibilmente le temperature, ben al di sopra della norma. Le attuali proiezioni modellistiche, suggeriscono valori tipici di giugno inoltrato, con il termometro oltre i 25 gradi e con picchi anche vicini ai 30 gradi.

Meteo, martedì 10 maggio ancora instabile al Sud e in Sicilia

Martedì che vedrà il ritorno dell’alta pressione al centro-nord con tempo più stabile a parte il possibile sviluppo di temporali pomeridiani nell’Appennino centrale e nelle zone interne del Lazio e qualche breve rovescio possibile anche sulle Alpi. Tempo più instabile al Sud e soprattutto in Sicilia con rovesci o temporali sparsi nell’Isola e nelle zone interne peninsulari. Qualche temporale anche nell’interno della Sardegna. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi con punte di 25-28 gradi al Centro-nord. Venti deboli.

Da mercoledì 11 maggio temperatrure in aumento: picchi vicini ai 30 gradi al Centro-nord

Mercoledì tempo in ulteriore miglioramento anche al Sud e in Sicilia dove al più ritroveremo qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone montuose ma con basso rischio di piogge e temporali. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese con locali annuvolamenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi.

Il rinforzo dell’alta pressione garantirà non soltanto condizioni più stabili ma anche un ulteriore rialzo termico con valori massimi oltre la media soprattutto al Centro-nord per lo più compresi tra 23 e 30 gradi e tipici di inizio estate.

Anche nella seconda parte della settimana proseguirà questa fase con temperature estive e tempo generalmente soleggiato ma con la possibilità in particolare nella giornata di venerdì di una fase temporalesca che potrebbe interessare l’arco alpino e localmente le vicine pianure del Nordest.