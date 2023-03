Meteo, arriva il caldo: torna l’anticiclone africano

L'Italia tra poche ore dovrà fare i conti con l'anticiclone che porterà, in buona parte del paese, bel tempo, caldo e temperature primaverili con picchi di oltre 20°. Solo nelle regioni del Nord la sua presenza sarà marginale con la presenza anche di piogge e temporali. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Anticiclone in Italia: sole e temperature oltre i 20°

La primavera è appena iniziata, ma presto l'Italia sarà colpita dall'anticiclone che determinerà un innalzamento delle temperature che si faranno quasi estive in alcune regioni. Sole, bel tempo e clima primaverile in buona parte del paese ad eccezione delle regioni settentrionali dove l'afflusso dell'anticiclone sarà marginale. Una corrente di massa d'aria mite si farà sentire lungo tutto lo stivale facendo impennare la colonnina di mercurio con picchi di oltre 20°. Uno scenario climatico primaverile-estivo in tutto il paese con le sole regioni settentrionali, posizionate ai margini dell’alta pressione, interessate da un clima variabile con la presenza di qualche breve e isolata pioggia sulle Alpi e in Liguria.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 22 marzo: tempo stabile da Nord a Sud. Schiarite al Sud ed Isole. Nelle prime ore del mattino possibili nebbie e annuvolamenti, ma col passare delle ore la situazione migliorerà. Le temperature si manterranno con valori di gran lunga superiori alla media del periodo con punte di 18-21°.

Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni: tempo soleggiato quasi ovunque

Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 23 marzo segnalano: nuvole lungo le Alpi, ma anche nella zona di Nord-Ovest e Toscana. Qualche fenomeno temporalesco, invece, potrebbe registrarsi in Liguria. Nel resto del paese bel tempo con sole, caldo e temperature stazionarie con valori al di sopra della media e picchi di 20°.

Il fine settimana sarà all'insegna dell'anticiclone che interesserà principalmente tutta l'area mediterranea con la presenza di una massa d'aria mite. Al Sud e in buona parte delle regioni centrale sole e temperature che supereranno anche i 20°. In Sicilia, Sardegna e Calabria possibili anche picchi di 25°. Nelle regioni del Nord l'alta pressione si farà sentire solo marginalmente; anzi queste zone dovranno fare i conti con il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi atlantici in arrivo dall'Europa centrale. Nella giornata di venerdì 24 marzo non sono da escludere rovesci e piogge, seppur deboli nella fascia alpina e in Valle d’Aosta con possibilità di nevicate oltre i 2.000 metri. Per sabato 25 marzo tempo stabile ovunque, mentre da domenica 26 potremo assistere ad un cambio radicale della circolazione atmosferica con l'arrivo di un fronte freddo di origine artica complice il passaggio di una nuova perturbazione, la n.8 del mese.