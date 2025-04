Meteo, aria fredda sull'Italia: lunedì 7 aprile con clima quasi invernale! Le previsioni

Le correnti fredde al seguito della prima perturbazione di aprile, giunta ieri sull’Italia, oggi causeranno un ulteriore diffuso calo termico, con le temperature che in gran parte del Paese scenderanno al di sotto dei valori medi stagionali. Nonostante le temperature insolitamente basse per il periodo, dopo il maltempo di domenica oggi le condizioni meteo tenderanno rapidamente a migliorare, e nella prima parte della settimana sono attese poche piogge residue più che altro all’estremo Sud e sulle Isole.

La tendenza per i giorni successivi vede un graduale rinforzo dell’alta pressione che, dalla parte centrale della settimana, garantirà giornate in gran parte soleggiate e freddo progressiva in attenuazione, con le temperature che da giovedì torneranno a spingersi anche al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per lunedì 7 aprile

Giornata tra sole e nuvole in gran parte del Paese, comunque con poche piogge per lo più concentrate su Calabria, Sicilia e Sardegna; qui, in quest’ultima regione, possibile anche la formazione di qualche temporale.

Le temperature minime e massime saranno in ulteriore calo in gran parte d’Italia, e quasi dappertutto al di sotto dei valori medi stagionali. Venti in attenuazione moderati dai quadranti settentrionali al Centro-Sud. Mari in prevalenza mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 8 aprile

Domani il cielo sarà in generale nuvoloso al Nord-Ovest, al Sud e nelle Isole Maggiori, ma con poche deboli piogge solo su Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature minime in ulteriore leggera diminuzione al Nord e nelle Isole Maggiori; massime in leggero rialzo al Nord-Est e nelle regioni adriatiche.