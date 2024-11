Meteo: aria fredda a inizio settimana e tempo instabile. Ecco dove

Anche oggi (domenica 10 novembre) tempo in prevalenza asciutto e mite sul nostro Paese, con le piogge ancora essenzialmente confinate sulle nostre due Isole maggiori, dove si farà sentire l’azione di un’area di bassa pressione a cui è associata la prima perturbazione di novembre. La stabilità atmosferica sul resto d’Italia ha nuovamente favorito la formazione delle nebbie al Nord e in diverse valli del Centro. Tra martedì 12 e mercoledì 13 la perturbazione numero 1 di novembre si muoverà verso ovest determinando un graduale peggioramento su diverse regioni del Centro-Sud.

Sempre martedì, una seconda perturbazione (la n.2 del mese) in arrivo dal Nord Europa, un fronte freddo, raggiungerà parte delle regioni settentrionali: in base all’ultimo aggiornamento, dovrebbe interessare essenzialmente l’estremo Nord-Ovest. In compenso l’aria più fredda che l’accompagna determinerà un calo termico su gran parte della penisola, in maniera più evidente e sensibile al Nord e sulle regioni del versante adriatico. La tendenza per la seconda parte della settimana è ancora incerta, ma l’evoluzione più probabile vede il ritorno dell’alta pressione e un generale rialzo termico.

Le previsioni meteo per lunedì 11 novembre

Nuvole sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori; tempo molto instabile in Sicilia con numerose piogge, anche a carattere di rovescio o temporale; rovesci più isolati in Sardegna; al mattino possibili deboli piogge su nord della Puglia e alto versante ionico della Calabria. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il rischio di nebbie al mattino sulle pianure di Emilia, Lombardia, Veneto e Piemonte.

Temperature stazionarie o in lieve calo, con valori in generale nella norma o poco al di sopra. Venti molto deboli al Nord, da deboli a localmente moderati da est o nordest al Centro-Sud. Mari in prevalenza mossi.

Le previsioni meteo per martedì 12 novembre

Molto nuvoloso tra Emilia Romagna e regioni di Nordovest con piogge sparse in Piemonte, Valle d’Aosta ed estremo ponente ligure con neve sulle Alpi occidentali fin verso i 1000-1200 metri. Molte nubi e tempo estremamente instabile in Sicilia con piogge sparse e locali temporali. Nuvolosità sparsa al sul medio-basso versante adriatico, estremo Sud e Sardegna con possibili locali piogge su Salento, nordest della Calabria e settore tirrenico della Sardegna. Ampie schiarite sul versante tirrenico.

Temperature in calo al Nord, sensibile sulle regioni nord-occidentali; senza grandi variazioni altrove. Venti moderati o localmente tesi in Liguria, alto Adriatico e parte del Centro-Sud. Mari per lo più mossi o molto mossi.