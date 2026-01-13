Anticiclone in rinforzo: stop al freddo, ma con qualche pioggia. Le previsioni dal 13 gennaio

Nella parte centrale di questa settimana l’anticiclone tornerà a occupare la nostra Penisola, tenendo lontane le perturbazioni e smorzando il flusso delle gelide correnti artiche. Tra martedì e giovedì ci attendono giornate nel complesso tranquille dal punto di vista meteo, con poche piogge e con una sensibile attenuazione del freddo: le temperature sono previste quasi dappertutto in rialzo, con valori che si spingeranno anche al di sopra della norma.

Da venerdì, poi, i dati attuali indicano il probabile cedimento dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione atlantica, con le prime precipitazioni di rilievo attese al Nord-Ovest e in successiva estensione al resto del Centro-Nord.

Le previsioni meteo per martedì 13 gennaio

Prevalenza di tempo bello su arco alpino, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria meridionale e Isole maggiori. Altrove cielo piuttosto nuvoloso: nel corso del giorno piogge deboli e isolate potranno coinvolgere Liguria, bassa Lombardia e Toscana.

Temperature massime in crescita in gran parte del Paese, con sensibile attenuazione del freddo soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole. Venti da deboli a moderati meridionali. Mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 gennaio

Tempo nel complesso bello su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole. Sul resto del Paese prevarrà la nuvolosità, più compatta su Liguria, Lombardia, Nord-Est e sulle zone interne del Centro. Non si escludono sporadiche deboli piogge o pioviggini tra Liguria e Pianura Padana centrale.

Le temperature risulteranno stazionarie o in ulteriore rialzo, con minime per lo più sopra lo zero alle basse quote e valori massimi fino a 14–17 gradi al Centro-Sud. Venti meridionali, fino a moderati sui mari occidentali.