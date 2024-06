Meteo, torna l'anticiclone: tanto sole e caldo estivo, ma al Nord durerà poco. Le previsioni dal 5 giugno

Da oggi, mercoledì 5 giugno, l’alta pressione di matrice africana comincerà ad allungarsi verso la nostra Penisola, garantendo una situazione più stabile e asciutta, specie nella seconda parte della settimana quando consoliderà la sua posizione sulla nostra Penisola portando condizioni meteo praticamente estive.

Tra giovedì e sabato ci attendono infatti giornate piene di sole e caratterizzate da un po’ di caldo estivo, con temperature vicine ai 30 gradi al Nord e valori superiori al Centro-Sud e nelle Isole, dove saranno anche possibili punte localmente superiori 35 gradi.

Al Nord l’instabilità tornerà poi a farsi sentire nel corso del weekend, e in particolare da domenica quando potranno tornare a svilupparsi numerosi temporali che potrebbero coinvolgere marginalmente anche la Sardegna e le regioni centrali. Al Sud, invece, il tempo sembra destinato a rimanere stabile e soleggiato.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 giugno

Oggi giornata tra sole e nuvole al Nord, sulle zone interne del Centro e all’estremo Sud, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia per lo più concentrati su Trentino, Alto Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Appennino Centrale, rilievi della Calabria e zone interne della Sicilia; in prevalenza soleggiato e stabile nel resto d’Italia.

Venti deboli, temperature massime in generale stazionarie o in leggera crescita.

Le previsioni meteo per giovedì 6 giugno

Domani un po’ di nuvole alternate a momenti soleggiati al Nord, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia sulle zone alpine e prealpine. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Temperature massime ovunque in aumento e in generale al di sopra della norma. Venti in prevalenza di debole intensità.