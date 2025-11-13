FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: giovedì 13 novembre insiste l'anticiclone, ma non durerà a...

Meteo: giovedì 13 novembre insiste l'anticiclone, ma non durerà ancora a lungo

Ultimi giorni con l'alta pressione: condizioni meteo stabili e caldo anomalo, ma all'orizzonte si profila un deciso peggioramento. Le previsioni
Previsione13 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Fino a venerdì l’alta pressione di matrice sub-tropicale rimarrà stabilmente posizionata sull’Italia, garantendo prevalenza di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma favorendo anche la formazione di nebbie e nubi basse nelle ore più fredde. Le temperature massime si manterranno su valori oltre la norma, con una sensibile escursione termica nelle regioni settentrionali.

Un cambiamento della situazione descritta è confermato nel fine settimana, con il cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più dinamica sull’Italia, che vedrà il transito ravvicinato di due perturbazioni. La prima di queste investirà sabato 15 il Nord e la Toscana. La seconda, più intensa, attraverserà domenica le stesse regioni, spostandosi lunedì al Centro e in Sardegna. Le regioni del Sud e la Sicilia fino almeno a lunedì non saranno interessate dal peggioramento e risentiranno invece dell’afflusso di aria molto mite richiamata dalle perturbazioni in transito, con un anomalo rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo per giovedì 13 novembre

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto in Liguria, Toscana, Umbria e gran parte delle zone di pianura del Nord e sulle coste dell’alto Adriatico, con possibili nebbie o foschie; pioviggini nella Liguria centrale; in prevalenza sereno o poco nuvoloso su Alpi, e nel resto del Centro-Sud. Nel pomeriggio nubi in diradamento, ma più insistenti su Toscana, bassa Lombardia e Liguria.
Tra sera e notte nuovo aumento della nuvolosità e delle foschie su pianure e coste del Nord. Temperature massime in lieve aumento al Sud e Isole, con punte anche di 25-26 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo in Sardegna e mari circostanti l’isola.

Le previsioni meteo per venerdì 14 novembre

Nubi basse al Nord, tranne sulle Alpi orientali, e in Toscana e Umbria, solo in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno in Emilia Romagna e al Centro; al mattino possibili nebbie in pianura al Nord; nel resto d’Italia cielo sereno o poco nuvoloso, con più nuvole nel Lazio. In serata piogge deboli al Nord-Ovest a iniziare dalla Liguria.
Temperature minime in leggero rialzo al Nord, massime in calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Sud e Isole. Venti di Scirocco sui mari di ponente.

