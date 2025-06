Meteo, anticiclone sull'Italia: tanto sole e caldo. Le previsioni dal 9 giugno

Con l’ultima perturbazione oramai in allontanamento, tutta la settimana verrà dominata dall’alta pressione dell’Anticiclone nord-africano, che rimarrà saldamente allungato sul Mediterraneo, con il diretto coinvolgimento della nostra Penisola.

Ci attendono quindi giornate in generale soleggiate e stabili, con poca nuvolosità pomeridiana per lo più confinata sulle zone montuose e piogge praticamente assenti.

Altra caratteristica di questa settimana sarà il caldo tipicamente estivo: dopo la temporanea e parziale flessione della giornata odierna, nei prossimi giorni infatti le temperature torneranno a salire in tutta Italia, e nella seconda parte della settimana il caldo diventerà piuttosto intenso, con massime diffusamente oltre i 30 gradi e possibili picchi fino a 37-38 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 9 giugno

Lunedì al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; solo a tratti qualche nuvola innocua in più. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino, comunque senza piogge; sempre bello e soleggiato altrove. Caldo in leggera attenuazione in molte zone del Paese, ma con temperature sempre in generale al di sopra della norma: massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 32 gradi, con punte di 33-34 gradi al Sud e Isole. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 10 giugno

Martedì bel tempo quasi ovunque, salvo della nuvolosità al mattino in Piemonte e alta Lombardia, ma in rapida attenuazione, con ampi rasserenamenti entro metà giornata; nel pomeriggio qualche nuvola innocua potrà formarsi sui rilievi montuosi si alpini che appenninici. Temperature minime in calo in Sardegna; massime in leggero rialzo al Nord, per lo più stazionarie altrove. Venti deboli, di Maestrale nei canali delle Isole.